Песков: подготовка к встрече Путина и Трампа пока не ведется

14 мая Трамп не исключил возможность встречи с Путиным во время переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, если российский глава решит туда приехать. Как сообщал CNN, приезд президента США во многом зависит от того, примет ли Путин участие во встрече. На следующий день Песков заявил, что президент России в Турцию не приедет. На это Трамп задался вопросом: «Зачем ему ехать, если я не поеду?».