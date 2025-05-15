Песков: подготовка к встрече Путина и Трампа пока не ведется
Подготовка к встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни пока не ведется. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь пока нам сказать нечего», – уточнил представитель Кремля.
14 мая Трамп не исключил возможность встречи с Путиным во время переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, если российский глава решит туда приехать. Как сообщал CNN, приезд президента США во многом зависит от того, примет ли Путин участие во встрече. На следующий день Песков заявил, что президент России в Турцию не приедет. На это Трамп задался вопросом: «Зачем ему ехать, если я не поеду?».
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что для подготовки встречи президентов РФ и США требуется целый ряд предпосылок. По его словам, это вопрос не только прогресса или его отсутствия по урегулированию конфликта на Украине.