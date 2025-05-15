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Песков: подготовка к встрече Путина и Трампа пока не ведется

Ведомости

Подготовка к встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни пока не ведется. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь пока нам сказать нечего», – уточнил представитель Кремля.

14 мая Трамп не исключил возможность встречи с Путиным во время переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, если российский глава решит туда приехать. Как сообщал CNN, приезд президента США во многом зависит от того, примет ли Путин участие во встрече. На следующий день Песков заявил, что президент России в Турцию не приедет. На это Трамп задался вопросом: «Зачем ему ехать, если я не поеду?».

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что для подготовки встречи президентов РФ и США требуется целый ряд предпосылок. По его словам, это вопрос не только прогресса или его отсутствия по урегулированию конфликта на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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