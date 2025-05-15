Песков: Путин не будет участвовать в переговорах в Турции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс, что российский лидер Владимир Путин приедет в Турцию.
Согласно утвержденному составу делегации, от России на переговорах представлены помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны РФ Александр Фомин, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук и др.
Кто представляет Украину, пока неизвестно. Украинские СМИ писали, что в Турцию планируют поехать глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига.
Президент Украины Владимир Зеленский предлагал Путину встретиться в Стамбуле лично. Сам Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару, где должен был провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила утром 15 мая, что переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции.