Песков: Путин не будет участвовать в переговорах в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал Путину встретиться в Стамбуле лично. Сам Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару, где должен был провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила утром 15 мая, что переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции.