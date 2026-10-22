Что угрожает ДМС?

Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) в 2026 г. оказался в ситуации, когда привычная модель развития сталкивается сразу с несколькими ограничениями. Стоимость медицинской помощи растет быстрее общей инфляции, частота обращений застрахованных увеличивается, а корпоративные клиенты при этом не готовы пропорционально наращивать бюджеты на ДМС.