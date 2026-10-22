Роскомнадзор подсчитал установленное на сетях операторов 5G-оборудование

В России зарегистрировано 5986 радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта пятого поколения (5G) в 52 населенных пунктах. Большая часть из них приходится на «Ростелеком» и Т2 (принадлежит «Ростелекому») – 4093 РЭС, или 68,4% от общего числа. У МТС зарегистрировано 871 РЭС (14,6%), у «Вымпелкома» (бренд «Билайн») – 763 (12,7%), у «Мегафона» и «Скартела» – 259 (4,3%). Это следует из доклада Роскомнадзора, который был презентован на форуме «Спектр-2026».