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Главная / Технологии /

Роскомнадзор подсчитал установленное на сетях операторов 5G-оборудование

Всего за последние пять лет количество базовых станций всех стандартов увеличилось на 52% до 1,6 млн единиц
Дарья Соловьева
Сети пятого поколения пока работают точечно в отдельных зонах крупных городов
Сети пятого поколения пока работают точечно в отдельных зонах крупных городов / Андрей Гордеев / Ведомости

В России зарегистрировано 5986 радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта пятого поколения (5G) в 52 населенных пунктах. Большая часть из них приходится на «Ростелеком» и Т2 (принадлежит «Ростелекому») – 4093 РЭС, или 68,4% от общего числа. У МТС зарегистрировано 871 РЭС (14,6%), у «Вымпелкома» (бренд «Билайн») – 763 (12,7%), у «Мегафона» и «Скартела» – 259 (4,3%). Это следует из доклада Роскомнадзора, который был презентован на форуме «Спектр-2026».

Под определение РЭС 5G помимо самих базовых станций (БС) попадают радиомодули, активные антенные модули, малые и внутриобъектные БС и другое оборудование, объясняет генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. При этом фактическое покрытие 5G пока остается точечным, преимущественно в крупных городах, рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков. По его словам, операторы переоформили около 140 из 511 лицензий для оказания услуг 5G в ранее выделенных полосах частот.

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