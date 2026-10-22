«Северная верфь» продала «Норебо» три недостроенных траулера по инвестквотам

Заводские номера судов, указанные в отчете, совпадают с номерами траулеров, заложенных по заказу группы «Норебо». Речь идет о траулерах «Капитан Брейхман», «Капитан Тузов» и «Капитан Абакумов», которые строятся для промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне (Баренцевом море и Северной Атлантике). Они были спущены на воду в 2022–2024 гг.