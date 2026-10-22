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Главная / Бизнес /

«Северная верфь» продала «Норебо» три недостроенных траулера по инвестквотам

Теперь из десяти заказанных рыбопромышленных компанией судов у верфи остается только три
Светлана Афонина
Валентин Егоршин / ТАСС
Валентин Егоршин / ТАСС

Группа «Норебо» выкупила у «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) три недостроенных траулера проекта 170701, которые рыбопромышленная компания ранее заказала на предприятии в рамках программы инвестквот. Это следует из данных в отчете «Северной верфи» по итогам первого полугодия 2026 г., с которым ознакомились «Ведомости».

Заводские номера судов, указанные в отчете, совпадают с номерами траулеров, заложенных по заказу группы «Норебо». Речь идет о траулерах «Капитан Брейхман», «Капитан Тузов» и «Капитан Абакумов», которые строятся для промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне (Баренцевом море и Северной Атлантике). Они были спущены на воду в 2022–2024 гг.

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