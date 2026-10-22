Что изменится в страховании ответственности владельцев опасных объектов

Банк России с 1 ноября 2026 г. изменит тарифы по ОСОПО. Нижняя граница коридора снизится на 25–75% в зависимости от категории объекта. На 25% она уменьшится для производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под давлением, а также предприятий нефтехимической и горнодобывающей промышленности, гидротехнических сооружений и шахт. На 50% – для предприятий нефтегазодобывающего комплекса и металлургической промышленности, объектов, связанных со взрывчатыми веществами, и кранов. На 75% – для остальных видов опасных объектов. Изменения призваны точнее отражать уровень риска возникновения аварии на объекте, а также учитывать динамику сборов и выплат последних лет, рассчитывают в ЦБ.