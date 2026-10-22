Георгий Филимонов перебрасывает спикера в сенат

Тютюков участвовал в выборах в заксобрание, но отказался от мандата. Вакансия в региональном парламенте появилась 14 октября, когда депутаты переназначили сенатором экс-мэра Череповца Романа Маслова. Решение о передаче депутатского мандата было принято региональным отделением ЕР, написал Филимонов в своем Telegram-канале.