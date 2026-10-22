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Георгий Филимонов перебрасывает спикера в сенат

После этого в парламенте Вологодской области будет пятый председатель с 2024 года
Александр Тихонов
Будущего сенатора можно считать коммуникатором между новым руководством региона и старыми элитами, считают эксперты
Будущего сенатора можно считать коммуникатором между новым руководством региона и старыми элитами, считают эксперты / Андрей Гордеев / Ведомости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов решил назначить новым сенатором вместо внезапно ушедшего в отставку 29 сентября Евгения Богомазова своего бывшего заместителя Сергея Сорокина, избранного неделю назад спикером заксобрания. Региональный парламент по его рекомендации возглавит куратор внутренней политики на посту первого заместителя губернатора Евгений Тютюков. Филимонов – секретарь областного отделения «Единой России» (ЕР).

Тютюков участвовал в выборах в заксобрание, но отказался от мандата. Вакансия в региональном парламенте появилась 14 октября, когда депутаты переназначили сенатором экс-мэра Череповца Романа Маслова. Решение о передаче депутатского мандата было принято региональным отделением ЕР, написал Филимонов в своем Telegram-канале.

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