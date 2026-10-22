В России дорожают бизнес-ланчи

Рост цен подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Такие обеды подорожали в большинстве заведений, уверяет основатель «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Правда, в его ресторанах, по его словам, стараются сохранять прежние условия, поскольку это позволяет привлекать больше посетителей. На сайте компании сказано, что обеды там стоят 680–740 руб. Сеть грузинских рюмочных «Мама Тата» тоже старается удерживать стоимость бизнес-ланчей на уровне 2024 г., говорит ее директор по развитию Алия Дашкина. Сейчас цены, по ее словам, находятся на уровне 350–420 руб. А вот в заведениях пиццерии Pizza 22 cm комплексный обед из пиццы, супа и напитка за два года прибавил в цене 51% до 830 руб., отмечает ее сооснователь Эльдар Кабиров. Более простой вариант из пиццы и напитка подорожал на 31% до 590 руб. В горбуфете «Шашлычная», по словам его PR-менеджера Михаила Пухова, бизнес-ланчи за последние два года увеличились в стоимости на 30–35%.