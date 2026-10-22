В России дорожают бизнес-ланчи

В России дорожают бизнес-ланчиПри этом предлагающих их заведений становится все меньше
Средняя стоимость бизнес-ланча в российских городах-миллионниках в октябре достигла 479 руб., подсчитал сервис 2ГИС. По его данным, за два года данный показатель увеличился на 27,5%. Сильнее всего такие обеды подорожали в Екатеринбурге – на 37% до 448 руб., Омске – на 35,2% до 378 руб. и Перми – на 32,7% до 424 руб. В Москве бизнес-ланчи прибавили 28,7% до 547 руб., а в Санкт-Петербурге – 23,9% до 440 руб.
Рост цен подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Такие обеды подорожали в большинстве заведений, уверяет основатель «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Правда, в его ресторанах, по его словам, стараются сохранять прежние условия, поскольку это позволяет привлекать больше посетителей. На сайте компании сказано, что обеды там стоят 680–740 руб. Сеть грузинских рюмочных «Мама Тата» тоже старается удерживать стоимость бизнес-ланчей на уровне 2024 г., говорит ее директор по развитию Алия Дашкина. Сейчас цены, по ее словам, находятся на уровне 350–420 руб. А вот в заведениях пиццерии Pizza 22 cm комплексный обед из пиццы, супа и напитка за два года прибавил в цене 51% до 830 руб., отмечает ее сооснователь Эльдар Кабиров. Более простой вариант из пиццы и напитка подорожал на 31% до 590 руб. В горбуфете «Шашлычная», по словам его PR-менеджера Михаила Пухова, бизнес-ланчи за последние два года увеличились в стоимости на 30–35%.