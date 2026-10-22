Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,226-0,97%BSPBP34,5-0,29%CHKZ15 200+0,33%IMOEX2 447,83-0,89%RTSI940,69+0,22%RGBI112,1+0,4%RGBITR774,09+0,43%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В России дорожают бизнес-ланчи

При этом предлагающих их заведений становится все меньше
Линда Журавлева
Ведомости
Ведомости

Средняя стоимость бизнес-ланча в российских городах-миллионниках в октябре достигла 479 руб., подсчитал сервис 2ГИС. По его данным, за два года данный показатель увеличился на 27,5%. Сильнее всего такие обеды подорожали в Екатеринбурге – на 37% до 448 руб., Омске – на 35,2% до 378 руб. и Перми – на 32,7% до 424 руб. В Москве бизнес-ланчи прибавили 28,7% до 547 руб., а в Санкт-Петербурге – 23,9% до 440 руб.

Рост цен подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Такие обеды подорожали в большинстве заведений, уверяет основатель «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Правда, в его ресторанах, по его словам, стараются сохранять прежние условия, поскольку это позволяет привлекать больше посетителей. На сайте компании сказано, что обеды там стоят 680–740 руб. Сеть грузинских рюмочных «Мама Тата» тоже старается удерживать стоимость бизнес-ланчей на уровне 2024 г., говорит ее директор по развитию Алия Дашкина. Сейчас цены, по ее словам, находятся на уровне 350–420 руб. А вот в заведениях пиццерии Pizza 22 cm комплексный обед из пиццы, супа и напитка за два года прибавил в цене 51% до 830 руб., отмечает ее сооснователь Эльдар Кабиров. Более простой вариант из пиццы и напитка подорожал на 31% до 590 руб. В горбуфете «Шашлычная», по словам его PR-менеджера Михаила Пухова, бизнес-ланчи за последние два года увеличились в стоимости на 30–35%.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте