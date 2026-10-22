Госзаказчики увеличили закупки серверов и услуг по размещению данных

Госзаказчики увеличили закупки серверов и услуг по размещению данныхЛоты укрупняются и дорожают с учетом усложнения технологий и увеличения потребностей
В январе – августе 2026 г. объем госзакупок серверов, услуг по обработке, размещению данных и IT-инфраструктуры в центрах обработки данных (ЦОД) и источников бесперебойного питания (ИБП) достиг 82,03 млрд руб. – это на 30% больше по сравнению с восемью месяцами 2025 г. Это следует из открытых данных Единой информационной системы, которые проанализировали для «Ведомостей» аналитики электронной площадки «РТС-тендер». Тенденцию подтвердили «Ведомостям» в «Росэлторге» и «Ростендере».
За восемь месяцев 2026 г. стоимость договоров на услуги по размещению данных в ЦОДах увеличилась на 79% и составила 39,8 млрд руб., следует из данных «Росэлторга». При этом число таких процедур выросло почти на 10% до 5379 тендеров. Около 60% закупок таких услуг в денежном выражении пришлось на заказчиков по 44-ФЗ (регулирует закупки государственных и муниципальных учреждений), рассказал представитель «РТС-тендера». Их объем составил 28,4 млрд руб.