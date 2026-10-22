Госзаказчики увеличили закупки серверов и услуг по размещению данных

За восемь месяцев 2026 г. стоимость договоров на услуги по размещению данных в ЦОДах увеличилась на 79% и составила 39,8 млрд руб., следует из данных «Росэлторга». При этом число таких процедур выросло почти на 10% до 5379 тендеров. Около 60% закупок таких услуг в денежном выражении пришлось на заказчиков по 44-ФЗ (регулирует закупки государственных и муниципальных учреждений), рассказал представитель «РТС-тендера». Их объем составил 28,4 млрд руб.