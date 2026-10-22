Российские эксперты оценили риски войны на Африканском Роге

Как отметил Кассае Ныгусие, предпосылки для межэтнических столкновений в Эфиопии возникли еще в XX в. в монархический и последующий социалистический периоды (после свержения монархии в стране с 1975 по 1991 г. действовала военная администрация, а затем однопартийная социалистическая республика), когда власти и местная интеллигенция пытались инкорпорировать западные капиталистические, а затем социалистические идеи на африканскую почву без учета специфики региона. «До сих пор в Эфиопии не сформировалась единая объединяющая всех национальная идея. В школах не преподается единая история, а учебный процесс в штатах обособлен и ведется на своих локальных языках. Поэтому риск демонтажа единой государственности и образования на его месте отдельных национальных государств вполне реален. Однако этот процесс, скорее всего, займет много времени и произойдет с учетом интересов региональных и внерегиональных игроков, а также транснациональных компаний», – предупредил международник.