Начнет ли Эфиопия войну с Эритреей за выход к морю

Госдеп США 3 октября заявил об угрозе эскалации конфликта Эфиопии и Эритреи для всего Африканского Рога. Эритрея с 2021 г. находится под санкциями ЕС из-за помощи Эфиопии в регионе Тыграй в 2020–2022 гг., сопровождавшейся, по мнению ЕС, массовым нарушением прав человека. Но США в сентябре 2026 г. продлевать санкции против Эритреи не стали. ОАЭ поддерживают Аддис-Абебу, обе страны помогают в Судане повстанцам из «Сил оперативной поддержки». ОАЭ активны на Африканском Роге, в отколовшемся от Сомали Сомалиленде работает их портовый оператор DP World. Сомали, поссорившись с ОАЭ из-за Сомалиленда, разорвало с Эмиратами соглашения по портам в январе, а в октябре предложило доступ к морю Эфиопии. Египет в этом конфликте поддерживает Эритрею. В сентябре командующий эфиопской армией Бирхану Джула обвинил Египет и Судан в поддержке НФОТа. Египетский посол в Эфиопии был выслан 1 октября, Египет ответил зеркально. Африканский союз призвал Эфиопию, Эритрею и Египет к «максимальной сдержанности».