Начнет ли Эфиопия войну с Эритреей за выход к морю

Начнет ли Эфиопия войну с Эритреей за выход к морюВнутренний эфиопский конфликт получает международное измерение
Совет Безопасности ООН 13 октября провел закрытые консультации по ситуации вокруг Эфиопии и соседней Эритреи, которая балансирует на грани межгосударственного вооруженного конфликта. Эти консультации запрошены США, сообщает СБ ООН.
10 октября министр иностранных дел Эритреи Осан Салех в письме в Совбез ООН обвинил Эфиопию в «объявлении войны» на фоне конфликта в эфиопском регионе Тыграй. По его мнению, Эфиопия стремится силой получить «суверенный доступ к морю», утраченный Аддис-Абебой в начале 90-х гг. XX в. после провозглашения независимости Эритреи. Салех потребовал у СБ ООН активировать по главе VII устава ООН «сдерживающие меры» в виде санкций и военной силы против «агрессора». По не подтвержденным сторонами данным UMD Media, эфиопские войска проникли в Эритрею и захватили пункт Деба-Сима 12 октября.
Министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотевос 9 октября обвинил Эритрею в проникновении ее подразделений на 60 км вглубь эфиопской территории, а также в помощи повстанцам и даже руководстве ими. Тимотевос сослался на ст. 51 устава ООН, сообщив, что Эфиопия осуществляет «неотъемлемое право на самооборону». Эритрея и Эфиопия разорвали дипотношения еще 1 октября. Аддис-Абеба обвинила Асмэру в поддержке сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), который объявил в сентябре о начале военных действий против центрального правительства и создании фронта из нескольких этнических группировок.
НФОТ в 2020–2022 гг. воевал с правительством Эфиопии и поддерживавшей его Эритреей, завершив кровавый конфликт соглашением в Претории (ЮАР). Но с лета 2026 г. начались новые столкновения с федеральной армией, и на этот раз Эритрея стала помогать НФОТу.
Но наступление повстанцев НФОТа выдохлось, натолкнувшись на контрудар эфиопской армии, в том числе нанесенный якобы и по эритрейским силам. Эритрейские власти отрицают присутствие своих военных в соседней стране. Премьер Эфиопии Ахмед Аббый в 2019 г. получил Нобелевскую премию мира именно за мирное соглашение 2018 г. с Эритреей, завершившее конфликт из-за спорных территорий, в том числе в регионе Тыграй. Активная фаза кровопролитного эфиопо-эритрейского конфликта проходила в 1998–2000 гг.
Война Эфиопии с Эритреей сейчас маловероятна: обстановка в регионе нестабильна и это заставляет стороны действовать осторожно, говорит ведущий эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Николай Головко. Эритрея осознает военное превосходство Аддис-Абебы и не хочет повторения кровопролитного пограничного конфликта 1998–2000 гг.: «Это может иметь последствия и внутри Эритреи для ее лидера Исайяса Афеверки».
Эфиопия призывает вернуть ей выход к морю. Об этом эфиопский премьер Аббый заявил 5 октября, принимая присягу на новый срок. Его советник Гетачеу Реду сказал Reuters, что Эфиопия готова к долгосрочному соглашению с Эритреей при аренде ее портов на Красном море. Но 4 октября Египет, Эритрея, Судан и Сомали приняли в Эль-Аламейне декларацию об ответственности за управление Красным морем лишь прибрежными государствами.
Этот конфликт – отголосок поражения Эфиопии в 1991 г. и утраты выхода к морю, указал старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Аддис-Абеба хочет реванша, Асмэра сдерживает его поддержкой сепаратистов, отметил он: «Поэтому Эритрея торпедировала переговоры по допуску эфиопов к портам, хотя это сулило немалые выгоды». В 1990-е гг. через эритрейский (до 1991 г. эфиопский) Асэб шло большинство эфиопской торговли, но потом она ушла на Джибути, отмечает Головко.
Госдеп США 3 октября заявил об угрозе эскалации конфликта Эфиопии и Эритреи для всего Африканского Рога. Эритрея с 2021 г. находится под санкциями ЕС из-за помощи Эфиопии в регионе Тыграй в 2020–2022 гг., сопровождавшейся, по мнению ЕС, массовым нарушением прав человека. Но США в сентябре 2026 г. продлевать санкции против Эритреи не стали. ОАЭ поддерживают Аддис-Абебу, обе страны помогают в Судане повстанцам из «Сил оперативной поддержки». ОАЭ активны на Африканском Роге, в отколовшемся от Сомали Сомалиленде работает их портовый оператор DP World. Сомали, поссорившись с ОАЭ из-за Сомалиленда, разорвало с Эмиратами соглашения по портам в январе, а в октябре предложило доступ к морю Эфиопии. Египет в этом конфликте поддерживает Эритрею. В сентябре командующий эфиопской армией Бирхану Джула обвинил Египет и Судан в поддержке НФОТа. Египетский посол в Эфиопии был выслан 1 октября, Египет ответил зеркально. Африканский союз призвал Эфиопию, Эритрею и Египет к «максимальной сдержанности».
МИД России 25 октября призвал внешних акторов не вмешиваться в дела Эфиопии. Москва с советских времен близка с ней (последний визит министра иностранных дел Сергея Лаврова состоялся в июле 2026 г.). Но с началом гражданской войны в Судане в 2023 г. Россия сближалась и с Эритреей. В январе 2024 г. ее впервые посетил Лавров. В марте 2024 г. порт Массауа впервые после вывода оттуда красноморской базы ВМФ СССР в 1991 г. посетил российский фрегат. В мае 2024 г. Россию впервые посетил бессменный лидер Эритреи Исайяс.
Заявления Эритреи рассчитаны на внешних акторов, а те не заинтересованы в конфликте, говорит Головко. Балмасов не согласен: эскалация интересна Египту и оппонентам ОАЭ из числа монархий Персидского залива. «Каир спорит с Аддис-Абебой об использовании Нила с начала возведения эфиопами ГЭС на этой реке. Египет, поддерживая Эритрею, косвенно помогает сепаратистам в Эфиопии. Но при серьезной эскалации он вряд ли прямо вмешается в конфликт», – говорит он.