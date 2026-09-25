Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI857,94-0,6%RGBI112,33+0,02%CNY Бирж.12,6-0,8%IMOEX2 312,350%RGBITR768,81+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что стоит за конфликтом в области Тыграй в Эфиопии

Повстанцам Тыграя помогает Эритрея и боевики других этнических групп
Илья Лакстыгал
Глеб Мишутин
Эфиопская армия готовится воевать на замершем в 2022 г. фронте против тыграйских боевиков
Эфиопская армия готовится воевать на замершем в 2022 г. фронте против тыграйских боевиков / Amanuel Sileshi / AFP

Эфиопская армия 24 сентября развернула наступление во многих местах на позиции Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) на юге этой провинции. Об этом телеканалу Al Jazeera 24 сентября сообщил член центрального комитета НФОТа Абдисалам Балема.

При этом силы НФОТа накануне, 23 сентября, объявили о возобновлении войны против федерального правительства во главе с премьером Абием Ахмедом и захватили аэропорт в Микеле, столице региона Тыграй. Ethiopian Airlines приостановила полеты туда. В связи с эскалацией конфликта ООН, США и Африканский союз призвали стороны к прекращению взаимных атак.

20 сентября НФОТ заявил об объединении с еще шестью этническими группировками в Альянс народных сил Эфиопии за выживание. Это якобы сформированное объединение поставило целью свержение Ахмеда и «устранение власти» его Партии процветания. Эта партия заняла на июньских выборах 438 из 547 мест в нижней палате парламента, снова сформировав правительство.

В подконтрольной НФОТу части региона Тыграй и на части территорий, где действуют боевики этнических групп амхара и оромо, выборы не проводились. Вице-президент НФОТа Амануэль Ассефа заявил AFP, что «сейчас мы находимся в ситуации полномасштабной войны».

Могут ли Россия и русский бизнес помочь Африке забыть о голоде

Политика / Международные отношения

В провинции Тыграй в 2020–2022 гг. шли боевые действия федеральной армии и НФОТа. По оценке экс-президента Нигерии Олусегуна Обасанджо, выступающего посредником от Африканского союза на мирных переговорах, в Тыграе за два года погибло 600 000 человек. Ахмед за год до начала конфликта в Тыграе получил Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта с соседней Эритреей. Ее армия стала союзником Ахмеда в Тыграе, но сейчас Эритрея выступает на стороне НФОТа. Мирное соглашение НФОТа с властями Эфиопии было заключено в Претории (ЮАР) в ноябре 2022 г. Но с лета 2026 г. вновь начались открытые вооруженные столкновения НФОТа с армией.

Нынешнее обострение связано с кризисом модели эфиопского этнофедерализма, говорит ведущий эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Николай Головко. В 1990-е гг. Эфиопия была перестроена как федерация регионов, сформированных по этноязыковому принципу, причем конституция закрепила за «нациями, национальностями и народами» право на самоопределение, говорит он.

Долгое время эта система удерживалась, но после прихода к власти Ахмед баланс начал разрушаться. Это и привело к нынешним спорам о распределении полномочий между центром и регионами, территориях, вооруженных формированиях и гарантиях безопасности, говорит Головко. По его словам, соглашение 2022 г. остановило большую войну, но вопросы спорных территорий, разоружения, возвращения перемещенных лиц так и не были решены. «Федеральный центр стремится восстановить единую военную вертикаль, тогда как НФОТ не готов разоружаться без гарантий безопасности и урегулирования территориального вопроса», – говорит он.

Как склеить Эфиопию

Мнения / Аналитика

В самом Тыграе, продолжает Головко, внутренний раскол: более жесткая фракция НФОТа во главе с Дебреционом Гебремикаэлем взяла верх. В мае 2026 г. она восстановила довоенный региональный совет и избрала Гебремикаэля президентом Тыграя. Это вернуло НФОТу контроль над местными властями и создало конкурирующий центр власти, согласованной с центром переходной администрации, говорит эксперт.

Формирование альянса НФОТа и других антиправительственных группировок – дополнительный осложняющий фактор, замечает эксперт. Но между ними сохраняются серьезные противоречия, поэтому пока рано говорить о степени их реальной координации и устойчивости этого объединения, считает Головко. Правительственная армия, по его мнению, сейчас сильнее, чем в 2022 г., но перспектива распыления на несколько фронтов осложняет ситуацию. Во внешней конфигурации сил тоже есть изменения: Эритрея теперь вновь в резком конфликте с правительством Ахмеда, ОАЭ сохраняют связи с Аддис-Абебой, а Египет и Судан имеют собственные противоречия с Эфиопией, резюмирует Головко.

НФОТу хочется громко напомнить о себе, считает замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко, а аэропорт в Микеле они и так фактически контролировали. По его мнению, куда большим вниманием должно пользоваться снятие санкций США с команды Исайяса Афэуорки – первого и единственного президента соседней с Эфиопией Эритреи. Сейчас она выступает союзником НФОТа, хотя сравнительно недавно воевала с ним вместе с федеральными властями Эфиопии.

В Аддис-Абебе нацелились на выход к морю через территорию Эритреи, а после недавних успехов хуситов в Йемене американцам надо «зацепиться в Баб-эль-Мандебе», отмечает эксперт. Но выбор Вашингтоном для этого эритрейского руководства вызывает вопросы, считает он: «Эфиопия должна вынести из происходящего урок и перестать сотрудничать преимущественно с США, а вместо этого выстраивать региональную повестку самой, пользуясь мировой турбулентностью».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте