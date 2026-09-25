Что стоит за конфликтом в области Тыграй в Эфиопии

В провинции Тыграй в 2020–2022 гг. шли боевые действия федеральной армии и НФОТа. По оценке экс-президента Нигерии Олусегуна Обасанджо, выступающего посредником от Африканского союза на мирных переговорах, в Тыграе за два года погибло 600 000 человек. Ахмед за год до начала конфликта в Тыграе получил Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта с соседней Эритреей. Ее армия стала союзником Ахмеда в Тыграе, но сейчас Эритрея выступает на стороне НФОТа. Мирное соглашение НФОТа с властями Эфиопии было заключено в Претории (ЮАР) в ноябре 2022 г. Но с лета 2026 г. вновь начались открытые вооруженные столкновения НФОТа с армией.