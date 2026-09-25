Что стоит за конфликтом в области Тыграй в Эфиопии

Что стоит за конфликтом в области Тыграй в ЭфиопииПовстанцам Тыграя помогает Эритрея и боевики других этнических групп
Эфиопская армия 24 сентября развернула наступление во многих местах на позиции Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) на юге этой провинции. Об этом телеканалу Al Jazeera 24 сентября сообщил член центрального комитета НФОТа Абдисалам Балема.
При этом силы НФОТа накануне, 23 сентября, объявили о возобновлении войны против федерального правительства во главе с премьером Абием Ахмедом и захватили аэропорт в Микеле, столице региона Тыграй. Ethiopian Airlines приостановила полеты туда. В связи с эскалацией конфликта ООН, США и Африканский союз призвали стороны к прекращению взаимных атак.
20 сентября НФОТ заявил об объединении с еще шестью этническими группировками в Альянс народных сил Эфиопии за выживание. Это якобы сформированное объединение поставило целью свержение Ахмеда и «устранение власти» его Партии процветания. Эта партия заняла на июньских выборах 438 из 547 мест в нижней палате парламента, снова сформировав правительство.
В подконтрольной НФОТу части региона Тыграй и на части территорий, где действуют боевики этнических групп амхара и оромо, выборы не проводились. Вице-президент НФОТа Амануэль Ассефа заявил AFP, что «сейчас мы находимся в ситуации полномасштабной войны».
В провинции Тыграй в 2020–2022 гг. шли боевые действия федеральной армии и НФОТа. По оценке экс-президента Нигерии Олусегуна Обасанджо, выступающего посредником от Африканского союза на мирных переговорах, в Тыграе за два года погибло 600 000 человек. Ахмед за год до начала конфликта в Тыграе получил Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта с соседней Эритреей. Ее армия стала союзником Ахмеда в Тыграе, но сейчас Эритрея выступает на стороне НФОТа. Мирное соглашение НФОТа с властями Эфиопии было заключено в Претории (ЮАР) в ноябре 2022 г. Но с лета 2026 г. вновь начались открытые вооруженные столкновения НФОТа с армией.
Нынешнее обострение связано с кризисом модели эфиопского этнофедерализма, говорит ведущий эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Николай Головко. В 1990-е гг. Эфиопия была перестроена как федерация регионов, сформированных по этноязыковому принципу, причем конституция закрепила за «нациями, национальностями и народами» право на самоопределение, говорит он.
Долгое время эта система удерживалась, но после прихода к власти Ахмед баланс начал разрушаться. Это и привело к нынешним спорам о распределении полномочий между центром и регионами, территориях, вооруженных формированиях и гарантиях безопасности, говорит Головко. По его словам, соглашение 2022 г. остановило большую войну, но вопросы спорных территорий, разоружения, возвращения перемещенных лиц так и не были решены. «Федеральный центр стремится восстановить единую военную вертикаль, тогда как НФОТ не готов разоружаться без гарантий безопасности и урегулирования территориального вопроса», – говорит он.
В самом Тыграе, продолжает Головко, внутренний раскол: более жесткая фракция НФОТа во главе с Дебреционом Гебремикаэлем взяла верх. В мае 2026 г. она восстановила довоенный региональный совет и избрала Гебремикаэля президентом Тыграя. Это вернуло НФОТу контроль над местными властями и создало конкурирующий центр власти, согласованной с центром переходной администрации, говорит эксперт.
Формирование альянса НФОТа и других антиправительственных группировок – дополнительный осложняющий фактор, замечает эксперт. Но между ними сохраняются серьезные противоречия, поэтому пока рано говорить о степени их реальной координации и устойчивости этого объединения, считает Головко. Правительственная армия, по его мнению, сейчас сильнее, чем в 2022 г., но перспектива распыления на несколько фронтов осложняет ситуацию. Во внешней конфигурации сил тоже есть изменения: Эритрея теперь вновь в резком конфликте с правительством Ахмеда, ОАЭ сохраняют связи с Аддис-Абебой, а Египет и Судан имеют собственные противоречия с Эфиопией, резюмирует Головко.
НФОТу хочется громко напомнить о себе, считает замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко, а аэропорт в Микеле они и так фактически контролировали. По его мнению, куда большим вниманием должно пользоваться снятие санкций США с команды Исайяса Афэуорки – первого и единственного президента соседней с Эфиопией Эритреи. Сейчас она выступает союзником НФОТа, хотя сравнительно недавно воевала с ним вместе с федеральными властями Эфиопии.
В Аддис-Абебе нацелились на выход к морю через территорию Эритреи, а после недавних успехов хуситов в Йемене американцам надо «зацепиться в Баб-эль-Мандебе», отмечает эксперт. Но выбор Вашингтоном для этого эритрейского руководства вызывает вопросы, считает он: «Эфиопия должна вынести из происходящего урок и перестать сотрудничать преимущественно с США, а вместо этого выстраивать региональную повестку самой, пользуясь мировой турбулентностью».