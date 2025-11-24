Могут ли Россия и русский бизнес помочь Африке забыть о голоде

4% пахотных земель в Мозамбике после полутора десятков лет гражданской войны и последующих вспышек вооруженного насилия были «загрязнены» минами и неразорвавшимися боеприпасами. Похожая ситуация, по данным Красного Креста, – в ЦАР, Мали, Чаде, Демократической Республике Конго. Похожая ситуация и в соседнем с Эфиопией Судане и Эритрее, с которой у Аддис-Абебы было несколько вооруженных конфликтов, причем последний – недавно, вкупе с боевыми действиями в мятежной провинции Тыграи на самой эфиопской территории. Трагично то, что большинство заминированных районов – именно в сельской местности и пригородах, рядом с населенными центрами, требующими продуктов.