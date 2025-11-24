Могут ли Россия и русский бизнес помочь Африке забыть о голоде

Могут ли Россия и русский бизнес помочь Африке забыть о голодеНедоедающему континенту нужны зерно, удобрения и ноу-хау
Россия готова помочь Африке решать продовольственную проблему поставками зерна и других сельхозпродуктов и удобрений, а также научить страны континента кормить самих себя. Об этом, выступая на прошедшей 20–21 ноября российско-африканской конференции по продовольственной безопасности в столице Эфиопии Аддис-Абебе, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
«Мы призываем обсуждать вместе не подачки, но опыт. Опыт России в преодолении тотальной зависимости от импорта. Опыт в создании эффективной сельскохозяйственной отрасли, которая сегодня экспортирует продовольствие на весь мир. Мы готовы делиться этим опытом и проектами», – сказал Примаков. По его мнению, «будущее поколение африканцев имеет блестящую перспективу», а рост населения – это не проклятие, а фактор спроса и перспективного рынка.
Примаков уточнил, что повестка конференции – технологии, в том числе переработки сельхозсырья, удобрения, развитие банковского сектора логистики и связанных со всем этим вызовов. «Мы говорим не о количестве зерна, которое мы способны привезти. Поверьте, его много», – заверил глава Россотрудничества.
Впрочем, объемом отправленного на континент российского зерна и удобрений все же похвастался выступавший следом посол России в Эфиопии Евгений Терехин. По его словам, в Африку в 2024 г. поставлено более 20 млн т российской продовольственной продукции, что составляет 14% от общего объема африканского продовольственного импорта в физическом выражении. По зерну, в частности пшенице, ячменю и подсолнечнику, Россия покрывает до трети африканских потребностей.
Позже, во второй день конференции, заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин заявил, что товарооборот агротоварами с Африкой вырос на 18% в 2024 г., или, в денежном выражении, – до $9,5 млрд, из которых $6,9 млрд – поставки из России, главным образом зерна, растительных масел и удобрений.
Министр сельского хозяйства принимающей конференцию Эфиопии Аддису Арега также похвастался, что его страна превратилась из нетто-импортера продовольствия в нетто-экспортера. Тем не менее, по словам осведомленного местного источника «Ведомостей», проблемы с доступом к продовольствию есть и в самой Эфиопии. Причем не только среди бежавших от гражданской войны суданцев или в мятежной провинции Тыграи, но и в «спокойных» районах.
Да и в целом, хотя российские поставки внушительны по объемам и по доле, континент далек от того, чтобы считаться «сытым». Скорее наоборот.
Для решения этой проблемы необходимо понимать и условия, и причины ситуации, и возможные пути решения – с российской помощью, но именно руками африканцев. Именно с этой целью и прошла конференция в Аддис-Абебе, где кроме МИДа и Россотрудничества приняли участие также МЧС, Росселхознадзор, Российский экспортный центр и др., крупные производители удобрений, сельскохозяйственной химии, животноводы, производители и трейдеры зерна, банки, Российская академия наук, вузы и общественные организации.
Кто виноват
Несмотря на обещание блестящих перспектив будущим поколениям, в данный момент Африка остро нуждается в увеличении и поставок, и возможностей самостоятельного производства продовольствия.
Еще в 2022 г., как сообщила на одной из сессий директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, на континенте «недоедали» 285 млн человек (20% населения). А уже в 2024 г., как заявил на конференции представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) при Африканском союзе Брюс Бибер, остро нуждались в пище на грани голода 452 млн человек, или больше четверти от 1,5 млрд населения.
При этом, по словам Абрамовой, в целом более 800 млн человек в плане голода в Африке «уязвимы». «От Сахеля до Африканского Рога миллионы людей страдают от беспрецедентного продовольственного кризиса», – отметил Бибер.
Причинами подобной ситуации Абрамова назвала в первую очередь природные условия, гораздо менее выгодные для сельского хозяйства, чем в Северной Америке, Европе и даже России. Так, по словам Абрамовой, на человека в Африке приходится 0,22 га пахотной земли и 4800 куб. м воды, а также 0,45 га леса, в то время как среднемировое значение – 0,24 га пашни, 7420 куб. м воды и 0,55 га леса. Маркирующее плодородие содержание гумуса в африканских почвах в среднем – 2%, в считавшейся зоной «рискованного земледелия» центральной России – 6%.
На втором месте – низкий технологический и организационный уровень сельского хозяйства, в первую очередь выражающийся в степени использовании удобрений: 20 кг на 1 га в густонаселенной Африке южнее Сахары, в то время как в Южной Азии и Латинской Америке – 170 кг, в Восточной Азии – 300 кг, в Европе – 800 кг, а также механизации – 0,3 лошадиной силы на 1 га, в то время как в среднем в развитых странах – 1,5 л. с./га.
Впрочем, мешают африканцам прокормить самих себя и социально-политические факторы, которые дополняют природные или являются первоисточником низкого технологического уровня. Так, профессор Школы сельского хозяйства (Найроби, Кения) Эстер Карити отметила, что 70% фермерских хозяйств на континенте – мелкие и у них нет ресурсов и финансовых возможностей для применения удобрений, сложной сельхозтехники, цифровых технологий, в принципе интернета – это нерентабельно. Эту проблему пытаются решать – например, в Нигерии мелкие хозяйства стараются в качестве эксперимента объединять в кооперативы, чтобы эффективнее использовать землю, сообщил советник нигерийского профильного министра Адейеми Адевойе.
Мешают континенту не только нерентабельные для технических улучшений бедные мелкие хозяйства. Бибер из МККК напомнил, что на территории Африки идут 50 вооруженных конфликтов – 40% от всех на земле.
4% пахотных земель в Мозамбике после полутора десятков лет гражданской войны и последующих вспышек вооруженного насилия были «загрязнены» минами и неразорвавшимися боеприпасами. Похожая ситуация, по данным Красного Креста, – в ЦАР, Мали, Чаде, Демократической Республике Конго. Похожая ситуация и в соседнем с Эфиопией Судане и Эритрее, с которой у Аддис-Абебы было несколько вооруженных конфликтов, причем последний – недавно, вкупе с боевыми действиями в мятежной провинции Тыграи на самой эфиопской территории. Трагично то, что большинство заминированных районов – именно в сельской местности и пригородах, рядом с населенными центрами, требующими продуктов.
МККК призвал крупные страны – поставщики продовольствия, включая Россию, «инвестировать в усилия, направленные на повышение жизнестойкости населения и продовольственных систем в районах, затронутых конфликтами».
Что делать
Одной из консолидированных попыток понять, как использовать преимущества Африки и преодолеть препятствия, мешающие ее стабильной продовольственной безопасности, стал презентованный в первый день конференции коллективный доклад Африканского центра НИУ ВШЭ «Продовольствие для Африки: путь к продовольственному суверенитету».
Там отмечается, что растущее население необязательно должно быть причиной голода. Наоборот – при перестраивании рациона, в том числе в области протеинов, еды может оказаться в избытке. В докладе отмечается, что, несмотря на низкое плодородие почвы, справиться с ним может помочь более интенсивное применение удобрений и механизации.
Более того, Африка, по словам авторов документа, может стать экспортером, а не импортером зерна. При этом подчеркивается, что ответственность за продовольственную безопасность лежит на плечах в первую очередь африканских государств и, чтобы ее обеспечить, именно государства должны стимулировать соответствующие пищевые привычки, инновации в агрокультуре и организации сельского хозяйства. А некоторые из выступавших представителей бизнеса выражали готовность локализовать часть производства биотехнологических препаратов, а также целых животноводческих ферм, поставлять для них биоматериал.
Как минимум, в плане удобрений на помощь континенту может прийти Россия, уже занимающая 12% в импорте комбинированных, калийных и азотных удобрений. Треть от этого объема, как сообщил на пленарной сессии начальник центра компетенций АО «Апатит» Владимир Носов, приходится на группу компаний «Фосагро». Она поставляет удобрения главным образом в Южную Африку, Сенегал, Кот-д-Ивуар, Мозамбик, Танзанию, тем не менее на континенте остаются «белые пятна».
Кроме поставок зерна и удобрений российские ученые на конференции предлагали свои наработки по земле – и водопользованию, позволяющему эффективнее сохранять и накапливать ресурсы, и селекции ряда культур, в частности картофеля, продуктивного и устойчивого к африканским условиям. В докладе НИУ ВШЭ подчеркивается, что Россия может укрепить благодаря своему научному потенциалу африканский продовольственный суверенитет.
Российские спикеры на конференции подчеркивали, что в отличие от западных стран, держащих Африку в зависимости от поставок продовольствия, удобрений, семенного материала и др., готовы именно «учить самодостаточности» африканское сельское хозяйство, чтобы оно было способно само «сопротивляться кризисам».
Любые деньги массово пойдут в Африку, когда появится среда, гарантирующая право собственности на землю, говорит аналитик Программы африканских исследований ИМИ МГИМО Иван Стаканов. А для этого соответствующую политическую волю должно проявить государство, осознанно ставящее приоритетом продовольственную безопасность, отмечает эксперт.
Законы обеспечивают права фермеров на безвозмездное использование земли и разграничение угодий, отмечает Стаканов. Также необходимы государственные субсидии, считает он: без них в разных формах невозможно развитие агросектора и технологий в странах, отмечает эксперт. А если санкции ослабнут, то фрахт для российского агробизнеса станет дешевле, соответственно, вырастут объемы, в том числе потому, что это станет выгодно и для средних производителей, заметил он.