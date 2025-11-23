Экспорт удобрений РФ в африканские страны вырос на треть за 10 месяцев

Разин уточнил, что в прошлом году поставки российских удобрений в Африку увеличились на 83% и достигли 2,5 млн т. По его словам, главным образом в Африку из РФ поставляются комплексные удобрения, а также азотные и калийные. Согласно данным Минсельхоза, поставки комплексных удобрений – самая быстрорастущая категория: их объемы, направленные в Африку, выросли на 64% по сравнению с 2023 г.