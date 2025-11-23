Экспорт удобрений РФ в африканские страны вырос на треть за 10 месяцев
Российский экспорт удобрений в африканские страны увеличился на 31,3% по итогам января-октября 2025 г. За 10 месяцев поставлено 2,1 млн т удобрений на $726,8 млн, следует из имеющихся у «Ведомостей» данных Минсельхоза РФ.
Основу поставок в этом году составляют комплексные удобрения, на которые приходится 56,3% российского экспорта удобрений в Африку. Важную роль также играют отгрузки азотных (33,4%) и калийных (10,3%) удобрений.
21 ноября замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на российско-африканской конференции по продовольственной безопасности в Аддис-Абебе сообщил, что по итогам 2024 г. товарооборот продукции агропромышленного комплекса России со странами африканского континента вырос на 18%. В денежном выражении товарооборот агропродуктами между странами, включая и продовольствие, и удобрения, составил $9,5 млрд.
Разин уточнил, что в прошлом году поставки российских удобрений в Африку увеличились на 83% и достигли 2,5 млн т. По его словам, главным образом в Африку из РФ поставляются комплексные удобрения, а также азотные и калийные. Согласно данным Минсельхоза, поставки комплексных удобрений – самая быстрорастущая категория: их объемы, направленные в Африку, выросли на 64% по сравнению с 2023 г.