В Минсельхозе сообщили о росте товарооборота агропрома России и Африки на 18%Из $9,5 млрд экспорт – $6,9 млрд, включая зерно, масло и удобрения, импорт – какао-продукты и фрукты
По итогам 2024 г. товарооборот продукции агропромышленного комплекса России со странами Африканского континента увеличился на 18%. Об этом на пленарном заседании российско-африканской международной конференции по продовольственному суверенитету в Аддис-Абебе сообщил российский замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, передает корреспондент «Ведомостей».
В денежном выражении, по данным ведомства, товарооборот агропродуктами между Россией и Африкой, включая и продовольствие, и удобрения, составил $9,5 млрд. Как пояснил выступавший также на пленарной сессии руководитель подведомственного Минсельхозу федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин, экспорт российских агропродуктов на континент достиг $6,97 млрд.
По словам Разина, таких результатов удалось добиться благодаря «системной работе по созданию условий по коммуникациям, логистике, платежам», а также «доброжелательному отношению между нашими странами и в целом с африканским континентом». «Нам удалось, несмотря на все сложности, которые были продиктованы международными несправедливыми санкциями», – подчеркнул Разин.
Замминистра напомнил, что Россия главным образом поставляет на мировой рынок зерновые, которых всего экспортировала 75 млн т, и является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, ячменя, гречихи. Страна находится на втором месте по поставкам гороха и нута в мире. «[В Африку в 2024 г. из России поставлено] пшеницы – 25,6 млн т, ячменя 1,3 млн т, кукурузы – 209 400 т, чечевицы – более 35 000 т», – сказал Разин. Кроме того, физический объем поставки растительных масел, в соответствии с информацией профильного российского ведомства, составил 810 000 т, продаются в странах континента также российские мясо, рыба и молочная продукция.
В стоимостном выражении, по данным Минсельхоза, пшеница в поставках в Африку составила на сумму $5,8 млрд, ячмень – $231,7 млн, кукуруза – $40,2 млн, растительные масла – $702 млн. При том Разин подчеркнул, что перечисленные позиции «могут и должны быть расширены, не ограничиваясь традиционными продуктами». Ильюшин уточнил, что мяса из России в Африку поставлено на $32 млн, рыбы – на $23 млн, овощей – на $721 млн, а еще на $56 млн – готовой пищевой продукции.
Со стороны африканских стран, по данным Минсельхоза, в 2024 г. поставлялись главным образом какао-продукты, в частности, какао-паста на 35 200 т ($348,8 млн), какао-бобы на 38 300 т ($243,5 млн), кофе на 22 600 т ($111,5 млн), табачное сырье на 19 000 т ($148 млн), тропические фрукты (апельсины – 384 000 т на $280,8 млн, мандарины – 135 500 т на $143,5 млн).
Вторая крупная статья связанного с сельским хозяйством экспорта из России в страны Африки – удобрения. По словам Разина, Москва является «одним из самых гарантированных и успешных поставщиков» этой категории товаров в мире: «И африканский континент не является исключением».
Замминистра сельского хозяйства пояснил, что в 2024 г. поставки российских удобрений в Африку выросли на 83%, достигнув 2,5 млн т, что является «существенным вкладом в продовольственную безопасность континента»: «Это одна из наших глобальных задач – помочь африканскому континенту самому обеспечить собственную продовольственную безопасность, чтобы наши африканские партнеры могли в достаточном объеме производить продукцию у себя дома и обеспечивать продовольственную независимость», – сказал Разин.
Главным образом, по словам чиновника, в Африку из России поставляются комплексные удобрения, а также азотные и калийные. По данным Минсельхоза, поставки комплексных удобрений – самая быстрорастущая категория – их объемы, направленные в Африку, выросли на 64% к 2023 г.