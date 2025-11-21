В Минсельхозе сообщили о росте товарооборота агропрома России и Африки на 18%

Замминистра напомнил, что Россия главным образом поставляет на мировой рынок зерновые, которых всего экспортировала 75 млн т, и является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, ячменя, гречихи. Страна находится на втором месте по поставкам гороха и нута в мире. «[В Африку в 2024 г. из России поставлено] пшеницы – 25,6 млн т, ячменя 1,3 млн т, кукурузы – 209 400 т, чечевицы – более 35 000 т», – сказал Разин. Кроме того, физический объем поставки растительных масел, в соответствии с информацией профильного российского ведомства, составил 810 000 т, продаются в странах континента также российские мясо, рыба и молочная продукция.