Россия обеспечивает треть импорта пшеницы, ячменя и подсолнечника в Африке
Россия лидирует в обеспечении продовольственной безопасности Африки, поставляя более 20 млн т продукции, что составляет 14% от общего объема африканского продовольственного импорта в физическом выражении. В частности, российские поставки покрывают до трети потребностей континента в пшенице, ячмене и подсолнечном масле. Об этом сообщил посол России в Эфиопии Евгений Терехин на международной конференции по продовольственной безопасности в Аддис-Абебе.
Он добавил, что параллельно с коммерческими поставками в России реализуется программа по безвозмездной передаче пшеницы и удобрений африканским странам. По словам Терехина, в 2023 г. в рамках программы было передано более 100 000 т пшеницы наиболее нуждающимся государствам континента, таким как Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и ЦАР.
В январе 2025 г. через сотрудничество с ООН Россия отправила более 1600 т зерна для поддержки беженцев в Южном Судане, рассказал посол. По оценкам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, российские поставки удовлетворили от 6 до 20% годового спроса на пшеницу в некоторых африканских странах.
Терехин также отметил важность поставок минеральных удобрений как аспекта российско-африканского сотрудничества. За последние три года Россия увеличила их экспорт в полтора раза до почти 2 млн т в 2024 г.
В этой связи посол отметил, что российские удобрения отличаются высоким уровнем экологической безопасности. Требования к содержанию токсичных веществ в России вдвое строже, чем в странах Европейского союза, заключил он.
29 апреля стало известно, что российские поставки пшеницы в Нигерию, Марокко и Мозамбик выросли в пять, два и 11,7 раза соответственно за I квартал 2025 г. в годовом выражении. Поставки на рынок Ближнего Востока тоже растут: в Ливан было доставлено в три раза больше пшеницы, чем за аналогичный период 2024 г. (149 000 т), в Ирак – в два раза, в Израиль – на 11% больше.