Россия обеспечивает треть импорта пшеницы, ячменя и подсолнечника в Африке

29 апреля стало известно, что российские поставки пшеницы в Нигерию, Марокко и Мозамбик выросли в пять, два и 11,7 раза соответственно за I квартал 2025 г. в годовом выражении. Поставки на рынок Ближнего Востока тоже растут: в Ливан было доставлено в три раза больше пшеницы, чем за аналогичный период 2024 г. (149 000 т), в Ирак – в два раза, в Израиль – на 11% больше.