Россия нарастила экспорт пшеницы в страны Африки

«Марокко увеличило импорт российской пшеницы в два раза до 174 000 т, Мозамбик – до 73 800 т (в 11,7 раза), Камерун – до 50 000 т (в 2,2 раза), Бурунди – до 30 500 т (в 9,6 раза)», – отмечается в сообщении. За этот период Россия поставила 27 000 т зерновой культуры в Того впервые с 2022 г.