Россия нарастила экспорт пшеницы в страны Африки
Российские поставки пшеницы в Нигерию, Марокко и Мозамбик выросли в пять, два и 11,7 раза соответственно за I квартал 2025 г. в годовом выражении, сообщает ТАСС со ссылкой на ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».
«Марокко увеличило импорт российской пшеницы в два раза до 174 000 т, Мозамбик – до 73 800 т (в 11,7 раза), Камерун – до 50 000 т (в 2,2 раза), Бурунди – до 30 500 т (в 9,6 раза)», – отмечается в сообщении. За этот период Россия поставила 27 000 т зерновой культуры в Того впервые с 2022 г.
Поставки на рынок Ближнего Востока тоже растут: в Ливан было доставлено в три раза больше пшеницы, чем за аналогичный период 2024 г. (149 000 т), в Ирак – в два раза, в Израиль – на 11% больше.
17 апреля Минэкономразвития отметило, что объем российских поставок пшеницы и ячменя в Катар увеличился почти в четыре раза за последние пять лет.