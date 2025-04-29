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Россия нарастила экспорт пшеницы в страны Африки

Ведомости

Российские поставки пшеницы в Нигерию, Марокко и Мозамбик выросли в пять, два и 11,7 раза соответственно за I квартал 2025 г. в годовом выражении, сообщает ТАСС со ссылкой на ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».

«Марокко увеличило импорт российской пшеницы в два раза до 174 000 т, Мозамбик – до 73 800 т (в 11,7 раза), Камерун – до 50 000 т (в 2,2 раза), Бурунди – до 30 500 т (в 9,6 раза)», – отмечается в сообщении. За этот период Россия поставила 27 000 т зерновой культуры в Того впервые с 2022 г.

Поставки на рынок Ближнего Востока тоже растут: в Ливан было доставлено в три раза больше пшеницы, чем за аналогичный период 2024 г. (149 000 т), в Ирак – в два раза, в Израиль – на 11% больше.

17 апреля Минэкономразвития отметило, что объем российских поставок пшеницы и ячменя в Катар увеличился почти в четыре раза за последние пять лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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