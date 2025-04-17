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/ Политика

Объем российских поставок пищевой продукции в Катар увеличился в четыре раза

Ведомости

Минэкономразвития отметило рост объема поставок пищевой продукции в Катар в четыре раза за последние пять лет. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

«Россия традиционно экспортирует в Катар сельскохозяйственную и пищевую продукцию – пшеницу и ячмень. За последние пять лет объем этой продукции в физическом выражении увеличился почти в четыре раза», – сказал он, слова министра привело правительство РФ.

Решетников добавил, что в перспективе Россия готова к расширению поставок халяльной продукции в Катар – мясной, молочной, а также кондитерской. Министр сообщил, что ключевыми приоритетами сотрудничества являются расширение торговых связей, наращивание инвестиций, развитие транзитного сообщения.

Кроме того, «точками роста» сотрудничества РФ и Катара являются туризм и гуманитарные проекты. По данным Минэкономразвития, в прошлом году безвизовый режим и прямое авиасообщение позволили на 30% увеличить количество взаимных турпоездок – до 120 000.

17 апреля в Москве прошли российско-катарские переговоры. В них участвовали президент РФ Владимир Путин и шейх Катара Тамим Аль Тани. Путин заявил, что отношения двух стран укрепляются, а Катар является одним из ключевых партнеров «Роснефти». Кроме того, через РФПИ в Россию инвестировано порядка $1 млрд.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что помимо встречи лидеров РФ и Катара будет организована встреча по линии предпринимателей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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