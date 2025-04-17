Объем российских поставок пищевой продукции в Катар увеличился в четыре раза
Минэкономразвития отметило рост объема поставок пищевой продукции в Катар в четыре раза за последние пять лет. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
«Россия традиционно экспортирует в Катар сельскохозяйственную и пищевую продукцию – пшеницу и ячмень. За последние пять лет объем этой продукции в физическом выражении увеличился почти в четыре раза», – сказал он, слова министра привело правительство РФ.
Решетников добавил, что в перспективе Россия готова к расширению поставок халяльной продукции в Катар – мясной, молочной, а также кондитерской. Министр сообщил, что ключевыми приоритетами сотрудничества являются расширение торговых связей, наращивание инвестиций, развитие транзитного сообщения.
Кроме того, «точками роста» сотрудничества РФ и Катара являются туризм и гуманитарные проекты. По данным Минэкономразвития, в прошлом году безвизовый режим и прямое авиасообщение позволили на 30% увеличить количество взаимных турпоездок – до 120 000.
17 апреля в Москве прошли российско-катарские переговоры. В них участвовали президент РФ Владимир Путин и шейх Катара Тамим Аль Тани. Путин заявил, что отношения двух стран укрепляются, а Катар является одним из ключевых партнеров «Роснефти». Кроме того, через РФПИ в Россию инвестировано порядка $1 млрд.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что помимо встречи лидеров РФ и Катара будет организована встреча по линии предпринимателей.