Объем российских поставок пищевой продукции в Катар увеличился в четыре раза

«Россия традиционно экспортирует в Катар сельскохозяйственную и пищевую продукцию – пшеницу и ячмень. За последние пять лет объем этой продукции в физическом выражении увеличился почти в четыре раза», – сказал он, слова министра привело правительство РФ.