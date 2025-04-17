Песков: между РФ и Катаром будет организована встреча по линии предпринимателей

Песков отметил, что российская сторона приветствует стремление Катара к дальнейшему развитию двусторонних отношений. Он подчеркнул, что сегодня был сделан значительный шаг как на высшем уровне, так и в рамках взаимодействия различных ведомств. Он также добавил, что уже реализуются различные проекты России и Катара в секторах экономики. Важным аспектом переговоров, по мнению пресс-секретаря президента, стало выражение глав государств готовности к дальнейшему развитию отношений.