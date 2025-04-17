Песков: между РФ и Катаром будет организована встреча по линии предпринимателей
Помимо состоявшихся переговоров между лидерами РФ и Катара Владимиром Путином и шейхом Тамимом Аль Тани 17 апреля также будет организована встреча по линии предпринимателей. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что российская сторона приветствует стремление Катара к дальнейшему развитию двусторонних отношений. Он подчеркнул, что сегодня был сделан значительный шаг как на высшем уровне, так и в рамках взаимодействия различных ведомств. Он также добавил, что уже реализуются различные проекты России и Катара в секторах экономики. Важным аспектом переговоров, по мнению пресс-секретаря президента, стало выражение глав государств готовности к дальнейшему развитию отношений.
17 апреля в Кремле состоялись российско-катарские переговоры. В начале беседы глава государства заметил, что отношения России и Катара укрепляются: Катар является одним из ключевых партнеров «Роснефти», а через РФПИ в Россию инвестировано порядка $1 млрд. Аль Тани указал, что контакты между странами всегда сохранялись, в частности на уровне руководителей ведомств. Эмир отметил сотрудничество в сфере здравоохранения, в производстве лекарственных препаратов, культуре и спорте.