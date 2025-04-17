В Кремле стартовали российско-катарские переговоры

В Кремле стартовали российско-катарские переговорыОдной из ключевых тем для обсуждения будет ситуация на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин начал переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Путин вспомнил, что Аль Тани в последний раз был с визитом в России в 2018 г. Тогда эмир Катара приезжал в Москву, чтобы в том числе посмотреть финал чемпионата мира по футболу, а через четыре года после этого чемпионат принимал Катар. Путин подчеркнул в начале беседы, что отношения России и Катара укрепляются: Катар является одним из ключевых партнеров «Роснефти», а через РФПИ в Россию инвестировано около $1 млрд.
«Уверен, что перспектив гораздо больше», – сказал Путин.
Важной темой в начале разговора стало гуманитарное сотрудничество. Путин сказал, что Катар оказывал содействие в получении права на проведение зимних Олимпийских игр в Сочи, Россия же оказывала помощь при организации чемпионата мира по футболу в Катаре.
Путин заявил, что в ходе переговоров планируется обсудить вопросы, связанные с горячими точками.
«Мы знаем, что Катар предпринимает очень серьезные усилия по поводу разрешения израильско-палестинского конфликта. К сожалению, выдвинутые, в том числе вами, инициативы не реализованы, продолжают гибнуть мирные люди в Палестине, что является безусловной трагедией сегодняшнего дня», – сказал Путин.
По его словам, позиции России и Катара совпадают в том, что долгосрочное урегулирование этого конфликта может быть только на основе решения ООН и связано с созданием двух полноценных государств. Также темой переговоров будет и ситуация в Сирии. Россия хотела бы сделать все, чтобы Сирия сохранилась как независимое и территориально целостное государство, сказал Путин. Он также предложил обсудить оказание гуманитарной помощи сирийскому народу.
Аль Тани же заявил, что контакты между Катаром и Россией всегда сохранялись, в том числе на уровне руководителей ведомств. Он сказал, что несколько недель назад встречался с «господином Мантуровым, моим другом», в рамках проведения межправительственной комиссии.
«У нас отличные личные отношения [с вами]», – подчеркнул эмир. Сейчас товарооборот между странами, по российским данным, составляет $78,7 млн. «Вы упоминали о том, что товарооборот пока не соответствует уровню нашего сотрудничества. Я согласен с вами, господин президент», – отметил Аль Тани.
Эмир отметил сотрудничество в сфере здравоохранения, в производстве лекарственных препаратов, культуре и спорте. Он также вспомнил о поддержке России при подготовке чемпионата мира по футболу 2022 г.: «Россия предоставила огромную поддержку, и это способствовало успешному проведению чемпионата мира».
Напомнил Аль Тани и о сотрудничестве Катара и России по «горячим проблемам в горячих точках в регионе». Он говорил о «продолжающейся агрессии» в секторе Газа. По его словам, было достигнуто соглашение несколько месяцев назад, но Израиль его не придерживается. «Позиция наша четкая и устойчивая. Невозможен мир без создания независимого палестинского государства в границах 1967 г.», – считает Аль Тани.
Также эмир отметил, что несколько дней назад в Катаре встречался с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По его словам, новый глава Сирии настроен на продолжение сотрудничества с Россией, «выстраивание взаимодействия на основе взаимного уважения и соблюдения интересов двух народов». При этом сейчас страна проходит через очень сложный период, поэтому нужно поддержать стремление новых властей обеспечить территориальную целостность, сказал эмир.
В российской делегации на переговорах в узком составе участвовали глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кремль анонсировал, что на переговорах будут обсуждаться двусторонние отношения, взаимодействие в разных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферу, а также вопросы международной повестки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что после беседы Путина и Аль Тани в узком составе пройдут переговоры двух делегаций в формате официального завтрака, а затем будет подписание документов. Песков назвал визит важным, заявив, что «во многих региональных и даже мировых делах Катар – наш добрый партнер». «Российско-катарские отношения очень динамично развиваются. Контакты достаточно частые между главами государств. По другим каналам тоже весьма активно ведется диалог, сегодня будет серьезный разговор», – сказал представитель Кремля.
Контакты Путина с эмиром Катара действительно довольно частые. Последний их телефонный разговор был 21 марта. А встречались они 4 июля 2024 г., тогда переговоры проходили на полях саммита ШОС в Астане, были встречи и на полях других саммитов. В России же Аль Тани был четыре раза – в феврале 2014 г., январе 2016 г., марте 2018 г. и июле 2018 г.