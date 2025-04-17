В Кремле стартовали российско-катарские переговоры

Президент России Владимир Путин начал переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Путин вспомнил, что Аль Тани в последний раз был с визитом в России в 2018 г. Тогда эмир Катара приезжал в Москву, чтобы в том числе посмотреть финал чемпионата мира по футболу, а через четыре года после этого чемпионат принимал Катар. Путин подчеркнул в начале беседы, что отношения России и Катара укрепляются: Катар является одним из ключевых партнеров «Роснефти», а через РФПИ в Россию инвестировано около $1 млрд.