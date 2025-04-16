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Песков: Путин и эмир Катара обменяются мнениями по украинскому конфликту

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет обмен мнениями по украинскому конфликту с эмиром Катара шейхом Тамимом Аль Тани. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, лидеры стран обсудят «региональные дела». Песков пояснил, что регион изобилует конфликтным потенциалом и Катар играет важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций.

Он подчеркнул, что российская сторона высоко ценит перспективы и имеющийся уровень торгово-экономического взаимодействия, а также доверительный диалог, сложившиеся между странами.

21 марта Путин и Аль Тани провели телефонный разговор. В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества. Они договорились предпринимать скоординированные усилия, которые направлены на наращивание инвестиционных связей и расширение взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта. При обмене мнениями о ситуации в Сирии с обеих сторон отмечена важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности арабской республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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