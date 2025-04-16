Песков: Путин и эмир Катара обменяются мнениями по украинскому конфликту

21 марта Путин и Аль Тани провели телефонный разговор. В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества. Они договорились предпринимать скоординированные усилия, которые направлены на наращивание инвестиционных связей и расширение взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта. При обмене мнениями о ситуации в Сирии с обеих сторон отмечена важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности арабской республики.