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Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом Аль Тани поздравил руководство и катарский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в том числе с учетом результатов проходившего недавно в Дохе заседания двусторонней межправительственной комиссии. Они договорились предпринимать скоординированные усилия, которые направлены на наращивание инвестиционных связей и расширение взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта.

При обмене мнениями о ситуации в Сирии с обеих сторон отмечена важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности арабской республики. Подчеркивается, что Россия и Катар будут и в дальнейшем взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период и оказывать гуманитарную помощь ее народу. Путин и эмир Катара выразили озабоченность из-за возобновления боевых действий в секторе Газа и подчеркнули готовность стран содействовать деэскалации напряженности и долгосрочной нормализации в регионе.

16 марта с эмиром Катара встретился первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. Представители стран обсудили приоритетные направления российско-катарского сотрудничества. Стороны заявили о необходимости поддерживать прямые контакты деловых кругов России и Катара для повышения качества торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

26 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Дохе переговоры с эмиром Катара и с главой правительства. По результатам переговоров он сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций в ближайшее время начнет готовить совместные проекты в энергетической отрасли с катарским инвестиционным агентством на сумму более $1 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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