Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом Аль Тани поздравил руководство и катарский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в том числе с учетом результатов проходившего недавно в Дохе заседания двусторонней межправительственной комиссии. Они договорились предпринимать скоординированные усилия, которые направлены на наращивание инвестиционных связей и расширение взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта.
При обмене мнениями о ситуации в Сирии с обеих сторон отмечена важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности арабской республики. Подчеркивается, что Россия и Катар будут и в дальнейшем взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период и оказывать гуманитарную помощь ее народу. Путин и эмир Катара выразили озабоченность из-за возобновления боевых действий в секторе Газа и подчеркнули готовность стран содействовать деэскалации напряженности и долгосрочной нормализации в регионе.
16 марта с эмиром Катара встретился первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. Представители стран обсудили приоритетные направления российско-катарского сотрудничества. Стороны заявили о необходимости поддерживать прямые контакты деловых кругов России и Катара для повышения качества торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
26 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Дохе переговоры с эмиром Катара и с главой правительства. По результатам переговоров он сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций в ближайшее время начнет готовить совместные проекты в энергетической отрасли с катарским инвестиционным агентством на сумму более $1 млрд.