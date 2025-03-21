Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара

При обмене мнениями о ситуации в Сирии с обеих сторон отмечена важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности арабской республики. Подчеркивается, что Россия и Катар будут и в дальнейшем взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период и оказывать гуманитарную помощь ее народу. Путин и эмир Катара выразили озабоченность из-за возобновления боевых действий в секторе Газа и подчеркнули готовность стран содействовать деэскалации напряженности и долгосрочной нормализации в регионе.