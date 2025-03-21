Во второй половине дня Путин проведет международный телефонный разговор

20 марта Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе диалога российский президент проинформировал своего белорусского коллегу о подробностях разговора с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по тематике украинского конфликта. Они также затронули вопросы союзного строительства. Кроме того, в центре внимания была тема евразийской интеграции и работа в рамках председательства Белоруссии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2025 г.