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Во второй половине дня Путин проведет международный телефонный разговор

Ведомости

Во второй половине дня 21 марта президент РФ Владимир Путин проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков рассказал, что в течение дня Путин также планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что иных мероприятий у главы России в публичном плане не запланировано.

20 марта Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе диалога российский президент проинформировал своего белорусского коллегу о подробностях разговора с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по тематике украинского конфликта. Они также затронули вопросы союзного строительства. Кроме того, в центре внимания была тема евразийской интеграции и работа в рамках председательства Белоруссии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2025 г.

18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили в том числе меры по урегулированию на Украине. Президент США предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту идею.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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