Во второй половине дня Путин проведет международный телефонный разговор
Во второй половине дня 21 марта президент РФ Владимир Путин проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков рассказал, что в течение дня Путин также планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что иных мероприятий у главы России в публичном плане не запланировано.
20 марта Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе диалога российский президент проинформировал своего белорусского коллегу о подробностях разговора с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по тематике украинского конфликта. Они также затронули вопросы союзного строительства. Кроме того, в центре внимания была тема евразийской интеграции и работа в рамках председательства Белоруссии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2025 г.
18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили в том числе меры по урегулированию на Украине. Президент США предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту идею.