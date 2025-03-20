Путин сообщил Лукашенко о подробностях разговора с Трампом
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал белорусского лидера Александра Лукашенко о подробностях разговора с американским главой Дональдом Трампом, в том числе по тематике Украины. Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии.
Лидеры разговаривали около часа. Они затронули вопросы союзного строительства, в частности, в развитие состоявшегося недавно официального визита Лукашенко в Россию. Кроме того, в центре внимания была тема евразийской интеграции и работа в рамках председательства Белоруссии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2025 г.
Лукашенко и Путин обсудили также график предстоящих контактов и совместных мероприятий, включая международный форум в Волгограде к 80-летию Великой Победы и саммит ЕАЭС, который пройдет в Минске. Президенты отдельно остановились на его повестке дня.
В Telegram-канале Кремля говорится, что стороны обсудили развитие ситуации вокруг Украины и в этой связи российский лидер поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога. Стороны также затронули вопросы предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и взаимодействия в рамках ЕАЭС, где председательствует Белоруссия в 2025 г.
13 марта в Кремле состоялись переговоры Путина и Лукашенко. На повестке переговоров были вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества стран и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Кроме того, белорусский президент затронул тему прошедших в республике выборов.