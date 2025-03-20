Путин сообщил Лукашенко о подробностях разговора с Трампом

Лидеры разговаривали около часа. Они затронули вопросы союзного строительства, в частности, в развитие состоявшегося недавно официального визита Лукашенко в Россию. Кроме того, в центре внимания была тема евразийской интеграции и работа в рамках председательства Белоруссии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2025 г.