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Путин сообщил Лукашенко о подробностях разговора с Трампом

Ведомости

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал белорусского лидера Александра Лукашенко о подробностях разговора с американским главой Дональдом Трампом, в том числе по тематике Украины. Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии.

Лидеры разговаривали около часа. Они затронули вопросы союзного строительства, в частности, в развитие состоявшегося недавно официального визита Лукашенко в Россию. Кроме того, в центре внимания была тема евразийской интеграции и работа в рамках председательства Белоруссии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2025 г.

Лукашенко и Путин обсудили также график предстоящих контактов и совместных мероприятий, включая международный форум в Волгограде к 80-летию Великой Победы и саммит ЕАЭС, который пройдет в Минске. Президенты отдельно остановились на его повестке дня.

В Telegram-канале Кремля говорится, что стороны обсудили развитие ситуации вокруг Украины и в этой связи российский лидер поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога. Стороны также затронули вопросы предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и взаимодействия в рамках ЕАЭС, где председательствует Белоруссия в 2025 г.

13 марта в Кремле состоялись переговоры Путина и Лукашенко. На повестке переговоров были вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества стран и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Кроме того, белорусский президент затронул тему прошедших в республике выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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