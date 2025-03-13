Встреча Путина и Лукашенко: главное

Встреча Путина и Лукашенко: главноеЛидеры планируют обсудить развитие стратегического партнерства и международную повестку
В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте главы российского государства.
Переговоры начались в формате тет-а-тет, а затем продолжатся с участием делегаций. На повестке – вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества двух стран, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные международные темы.
«У нас исторические связи, родственные узы между большим количеством людей. У нас и сегодня развиваются отношения таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами», – подчеркнул Путин в начале.
По его словам, в экономике двух стран «все развивается самым наилучшим образом». Свыше 80 субъектов РФ поддерживают отношения на региональном уровне со своими партнерами в регионах Белоруссии.
«Несмотря на все сложности внешнего характера, товарооборот подрос где-то на 5,7% и достиг рекордного уровня. По вашей статистике, свыше $51 млрд», – сказал Путин.
Лукашенко в свою очередь заявил, что создание Союзного государства является «уникальным образованием, которому не было примеров в истории», поэтому идти по «непроторенному пути» непросто. Отражение этого процесса можно наблюдать в экономике и торгово-экономических отношениях, где, несмотря на разные проблемы, все время наблюдается прирост.
Глава Белоруссии также затронул тему прошедших выборов в республике. По его словам, это была не просто процедура определения президента страны, а более глобальный выбор народом вектора развития.
«87 с лишним процентов проголосовали за действующего президента. А ведь это было голосование «мы с Россией», восточный наш вектор, здесь наша колыбель, – или «где-то там»? Вот ответ. Народ дал ответ», – сказал Лукашенко.
Он также отметил, что склонен больше к рабочим переговорам и встречам, но понимает необходимость официального визита.
«Это демонстрация для белорусов и россиян, что мы вместе, что мы являемся суверенными, независимыми государствами, но в то же время родные люди», – сказал Лукашенко.
В ответ Путин заметил, что главе Белоруссии завтра предстоит провести насыщенный рабочий день, в том числе запланировано выступление в Совете Федерации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин может высказаться по ситуации на Украине на совместной пресс-конференции по итогам сегодняшней встречи. Глава Белоруссии перед переговорами заявил журналистам, что «сегодня-завтра» Путин будет разговаривать с «представителями-посланцами» президента США Дональда Трампа на тему урегулирования российско-украинского конфликта. При этом Лукашенко подчеркнул, что у США нет плана по решению этого вопроса, а Вашингтон просто зондирует почву. По его мнению, на Россию «не нажать» по вопросу урегулирования, но США нажали на Киев. Лукашенко отметил, что уверен в освобождении Курской области от украинских военных в течение нескольких дней.
В Кремле также сообщали, что по итогам встречи состоится подписание документов и совместная пресс-конференция президентов.
Поездка Лукашенко с официальным визитом в Москву стала первой зарубежной поездкой президента Белоруссии после его переизбрания в январе 2025 г.