Встреча Путина и Лукашенко: главное

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин может высказаться по ситуации на Украине на совместной пресс-конференции по итогам сегодняшней встречи. Глава Белоруссии перед переговорами заявил журналистам, что «сегодня-завтра» Путин будет разговаривать с «представителями-посланцами» президента США Дональда Трампа на тему урегулирования российско-украинского конфликта. При этом Лукашенко подчеркнул, что у США нет плана по решению этого вопроса, а Вашингтон просто зондирует почву. По его мнению, на Россию «не нажать» по вопросу урегулирования, но США нажали на Киев. Лукашенко отметил, что уверен в освобождении Курской области от украинских военных в течение нескольких дней.