Россия ратифицирует договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Этот договор следует воспринимать как сигнал странам НАТО, а его пункты, касающиеся размещенного на территории Белоруссии российского ядерного оружия, – как напоминание о том, что подавляющее превосходство западных стран в обычных вооружениях не имеет смысла, говорит главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и «Евразия.Эксперт» Александр Носович. Ядерный фактор обесценивает превосходство НАТО в обычных вооружениях, и договор о гарантиях безопасности – это прямой сигнал, что в случае агрессии против Белоруссии Россия применит в ее защиту ядерное оружие. Это, продолжает эксперт, создает надежду мирного развития как Белоруссии, так и российского северо-запада, и в первую очередь Калининградской области. Кроме того, политическое утверждение, которое несет данный договор, состоит в том, что Союзное государство, вне зависимости от отношения Запада к нему, является полноправным участником военно-стратегической сферы, так что нападение на одну из сторон автоматически означает агрессию и против другой.