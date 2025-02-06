Россия ратифицирует договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Россия ратифицирует договор о гарантиях безопасности с БелоруссиейМосква готова применить ядерное оружие для защиты союзника
Договор о гарантиях безопасности с Белоруссией внесен президентом России Владимиром Путиным для ратификации в Госдуму. Он был подписан 6 декабря 2024 г. Согласно распоряжению, опубликованному на официальном сайте правовых актов, представит документ замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Документ содержит пункт о признании вооруженного нападения на одну из сторон Союзного государства агрессией против него в целом. В таком случае они будут принимать ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Эта статья говорит о праве государства прибегнуть к военной силе в порядке осуществления права на самооборону в случае вооруженного нападения. Для предотвращения и отражения актов агрессии договор предусматривает размещение на территории Белоруссии российских военных объектов и воинских формирований.
Кроме того, в договоре содержатся пункты, касающиеся ядерного оружия России. Согласно им, оно рассматривается как важный фактор предотвращения ядерных и неядерных военных конфликтов, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней мерой. Помимо этого, оно может быть применено в случае ядерной атаки на одну из сторон Союзного государства, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности. Если же третьи государства и международные организации применят против России или Белоруссии «ограничительные меры экономического и иного характера», то стороны смогут коллективно противодействовать этим мерам в том числе за счет взаимной поддержки.
Договор фиксирует новую геополитическую реальность союзных отношений между Россией и Белоруссией, говорит директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив Института международных исследований МГИМО Вячеслав Сутырин. Он предусматривает взаимные обязательства не только в сфере военных угроз, но и в случае посягательства на конституционный строй сторон Союзного государства. Таким образом, Россия и Белоруссия готовятся к отражению как военных, так и политических гибридных угроз. Кроме того, крайне важным является и пункт о применении ядерного оружия в ответ на военную агрессию обычными вооружениями, если она представляет собой критическую угрозу для суверенитета. Так ратификация договора фиксирует большой путь, который прошли российско-белорусские отношения с 2020 г., и делает страны более готовыми к новым угрозам в Восточной Европе, резюмирует эксперт.
Этот договор следует воспринимать как сигнал странам НАТО, а его пункты, касающиеся размещенного на территории Белоруссии российского ядерного оружия, – как напоминание о том, что подавляющее превосходство западных стран в обычных вооружениях не имеет смысла, говорит главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и «Евразия.Эксперт» Александр Носович. Ядерный фактор обесценивает превосходство НАТО в обычных вооружениях, и договор о гарантиях безопасности – это прямой сигнал, что в случае агрессии против Белоруссии Россия применит в ее защиту ядерное оружие. Это, продолжает эксперт, создает надежду мирного развития как Белоруссии, так и российского северо-запада, и в первую очередь Калининградской области. Кроме того, политическое утверждение, которое несет данный договор, состоит в том, что Союзное государство, вне зависимости от отношения Запада к нему, является полноправным участником военно-стратегической сферы, так что нападение на одну из сторон автоматически означает агрессию и против другой.