О чем заявил Александр Лукашенко в день выборов президента Белоруссии

Позже журналистка агентства Sputnik обратилась к нему за разъяснением фразы «со дня на день» – и тут уже оказалось, что на самом деле пока нет окончательных договоренностей ни по дате, ни по количеству. «Мы с Владимиром Владимировичем пока не определяли сроки. Во-первых, это не горит. Я, конечно, понимаю, что и в России этот «Орешник» нужен и т. д. Ну и потом это не так просто. Когда я сказал 10 комплексов, я пошутил. Мы потом вышли отдельно с Путиным. Он мне такой: «Слушай, ты сказал 10, я же тебе 10 не обещал». Я такой: «Я и не говорю». Он: «Ты же только что сказал 10». Говорит: «Мы не сможем 10 так быстро сделать». Я пошутил журналистам», – рассказал о тонкостях дипломатии Лукашенко.