О чем заявил Александр Лукашенко в день выборов президента Белоруссии

О чем заявил Александр Лукашенко в день выборов президента БелоруссииОн ожидает скорого поступления в страну «Орешника»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 января, в день седьмых для него по счету выборов главы государства, провел большую пресс-конференцию, которая продлилась более четырех часов. Он заявил, что даже представленные в бюллетенях альтернативные кандидаты не сомневаются в его победе. На фоне такой уверенности в итогах голосования больше внимания привлекли слова президента Белоруссии о сотрудничестве с Россией и другими странами, а также о конфликте на Украине.
Так, журналист российского издания News.ru поинтересовался, зачем Лукашенко хочет добиться от России поставок сразу 10 новейших ракетных комплексов средней дальности «Орешник» и где он их планируют разместить. «У нас со дня на день будет «Орешник». Мы договорились с президентом [России Владимиром] Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, нежели в Россию. Мы не отказываемся от [размещенного в стране российского тактического] ядерного оружия, нет. Но это страшное оружие. А «Орешник» – это страшное оружие, но не такое. Пускай будет у нас», – ответил Лукашенко.
Говоря о возможном месте дислокации комплексов, президент Белоруссии сказал, что, возможно, они будут размещены «ближе к Смоленску, я так мечтаю». «Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около вас (России. – «Ведомости»). Тем более – это же общее оружие. Но я не говорю, что под Смоленском. Я просто сейчас так думаю», – постарался объяснить свою логику Лукашенко.
Позже журналистка агентства Sputnik обратилась к нему за разъяснением фразы «со дня на день» – и тут уже оказалось, что на самом деле пока нет окончательных договоренностей ни по дате, ни по количеству. «Мы с Владимиром Владимировичем пока не определяли сроки. Во-первых, это не горит. Я, конечно, понимаю, что и в России этот «Орешник» нужен и т. д. Ну и потом это не так просто. Когда я сказал 10 комплексов, я пошутил. Мы потом вышли отдельно с Путиным. Он мне такой: «Слушай, ты сказал 10, я же тебе 10 не обещал». Я такой: «Я и не говорю». Он: «Ты же только что сказал 10». Говорит: «Мы не сможем 10 так быстро сделать». Я пошутил журналистам», – рассказал о тонкостях дипломатии Лукашенко.
При этом стремление разместить «Орешник» в Белоруссии, по словам Лукашенко, нужно считать ответом на планы США в ближайшие годы разместить ракеты средней дальности в Европе, в частности в Германии. «Поэтому, если они откажутся от этого, тогда я старшему брату скажу: «Давай повременим», – сказал белорусский лидер.
Россия поставит Белоруссии систему «Орешник», так как безопасность двух стран воспринимается неделимой, говорит доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Появление на территории Белоруссии гиперзвукового «Орешника» имеет своей целью укрепить общую систему безопасности. Особенно важен тот факт, что на территории республики будут развернуты инновационные вооружения, – как замечает эксперт, даже США чаще всего не делятся со своими союзниками таким оружием. Поэтому, продолжает Офицеров-Бельский, можно говорить о крайне высоком уровне доверия и степени партнерства, которые и сделали возможной передачу Белоруссии новейших российских вооружений. В целом же выборы в Белоруссии прошли предсказуемо. «Ничего неожиданного нет, ничего не меняется, но иногда это и к лучшему», – заключил Офицеров-Бельский.
США, Украина, Китай
Заходила речь на пресс-конференции и о том, станут ли нынешние выборы, на которые Лукашенко сначала не хотел идти, последними для него. «Я умирать не собираюсь. Придет время, над этим подумаем», – так ответил 70-летний Лукашенко о выборах 2030 г. При этом он допустил, что «народу будем предлагать кандидатуры те, которые помоложе нас и которые могут удержать тот курс, который мы проводим». «Если мы придем к общему мнению, что у нас есть мужики, которые возглавят эту страну и будут в правильном направлении ее вести, поверьте, я в этом кресле не задержусь», – добавил Лукашенко.
Кроме того, глава Белоруссии рассказал о качестве нынешних отношений страны с мировыми центрами силы. В частности, американские представители обращаются к нему с призывом отпустить находящихся в заключении граждан США, сказал Лукашенко корреспонденту канала RTVI. «Мы их слышим. Напрямую, без наших «оппов», ведем с ними диалог. Думаю, договоримся, если они у нас не убивали, не насиловали», – заверил Лукашенко. При этом он указал, что процесс помилования политзаключенных не связан с перспективой улучшения отношений с Западом. А уже после пресс-конференции госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что Белоруссия в одностороннем порядке отпустила их гражданку Анастасию Нуфер. По его словам, это произошло «благодаря лидерству президента Соединенных Штатов», но без уточнения, был ли при этом личный контакт президента США Дональда Трампа и Лукашенко.
Кроме того, Лукашенко резко раскритиковал американского миллиардера Илона Маска за его жест, похожий на нацистское приветствие, который он показал в день инаугурации Трампа. «Американцы и этот Маск обнаглели, ты ведь знаешь, что этот жест стал нацистским, даже если он и пошел из Америки. Ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь. Очумели и одурели», – возмутился президент.
Говоря о конфликте на Украине и возможных перспективах его скорого урегулирования, Лукашенко предположил, что «в этом году развязка какая-то будет». «Я не говорю, что закончится война и проч. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», – сказал он расплывчато. При этом он подчеркнул: «Я не воюю, в войну не втянулся и свою страну не втянул». «Но мы помогаем России. И когда западники и вы меня в чем-то упрекаете, я говорю, что у вас 57 стран помогают Украине, а я один. Одна страна», – сказал президент Белоруссии.
При этом начало спецоперации со стороны Белоруссии Лукашенко вспоминает таким образом: Россия выводила после учений с ее территории войска «из Западно-Сибирского какого-то там округа», в ходе чего «вдруг они под Гомелем завернули и пошли на юг, в Украину». Обращаясь к французскому журналисту, Лукашенко добавил, что «потом вы вместе с папой римским и евреями Израиля начали говорить Путину: слушай, надо отвести от Киева – и все, и война закончится, мы больше не будем». «Вы опять обманули Россию», – подытожил Лукашенко.
Вместе с тем Лукашенко заявил: «Мы никогда не отказывались от отношений с Западом, и в том числе с Германией». «Если вы ответите на наше предложение о готовности вести диалог, мы с Евросоюзом готовы вести диалог, даже с теми, кто проводил против нас агрессивную политику», – сказал Лукашенко.
Наконец, отвечая на вопрос корреспондента китайского агентства «Синьхуа», Лукашенко рассказал о помощи, которую КНР оказывает Минску, и о планах на 2025 г. по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Мы будем отмечать эту победу. Думаю, что традиционно, если у нас будет парад, наши китайские друзья и товарищи примут в нем участие. А вообще китайцы очень активно принимают участие в культурных, экономических акциях. Плавательный бассейн мы уже открыли, а сейчас откроем футбольный стадион – жемчужина, красавец, Минск украсил (речь о национальном стадионе, который возводился полностью за счет средств из КНР. – «Ведомости»), как раз к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так что вы будете в повестке дня как наши лучшие друзья и помощники».