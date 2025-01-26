Окончательные итоги выборов президента Белоруссии будут подведены 3 февраля
Центральная избирательная комиссия Белоруссии планирует подвести окончательные итоги выборов президента 3 февраля, сообщает ОНТ со ссылкой на руководителя ЦИК республики Игоря Карпенко.
До этого Карпенко заявил, что Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%. Согласно данным последних экзитполов, действующий президент страны Александр Лукашенко побеждает с большим отрывом от соперников.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января, в Минске заявили, что серьезных нарушений в ходе голосования не было. Предварительные итоги ЦИК намерен опубликовать в ночь на 27 января.
24 января Лукашенко исключил повторение протестов 2020 г., назвав произошедшие события необходимой прививкой для белорусского общества. 26 января – в день выборов, он провел большую пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов.