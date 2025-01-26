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Окончательные итоги выборов президента Белоруссии будут подведены 3 февраля

Ведомости

Центральная избирательная комиссия Белоруссии планирует подвести окончательные итоги выборов президента 3 февраля, сообщает ОНТ со ссылкой на руководителя ЦИК республики Игоря Карпенко.

До этого Карпенко заявил, что Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%. Согласно данным последних экзитполов, действующий президент страны Александр Лукашенко побеждает с большим отрывом от соперников.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января, в Минске заявили, что серьезных нарушений в ходе голосования не было. Предварительные итоги ЦИК намерен опубликовать в ночь на 27 января.

24 января Лукашенко исключил повторение протестов 2020 г., назвав произошедшие события необходимой прививкой для белорусского общества. 26 января – в день выборов, он провел большую пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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