Лукашенко в день выборов президента провел пресс-конференцию. Главное

Лукашенко в день выборов президента провел пресс-конференцию. ГлавноеОн дал прогноз по ситуации на Украине и назвал место, где мечтает разместить «Орешник»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 января провел в Минске большую пресс-конференцию. Общение с журналистами глава государства начал после визита на избирательный участок – в этот же день в республике проходят президентские выборы, на которых 70-летний Лукашенко стал кандидатом уже в седьмой раз. «Ведомости» собрали главные заявления политика с четырехчасовой пресс-конференции.
О (не)признании выборов в ЕС
Первый вопрос, на который ответил Лукашенко, был связан с принятием Европарламентом резолюции с призывом к европейским странам не признавать итоги выборов президента Белоруссии. Глава ЦИК республики Игорь Карпенко еще до выборов заявил о вмешательстве ЕП в электоральный суверенитет страны.
Лукашенко заявил, что ему все равно, признает Евросоюз выборы в Белоруссии или нет, главное, чтобы это сделали сами избиратели. «Признаете вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаете – это дело вкуса. Как вы говорите, мне фиолетово, вы признаете наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались», – сказал он.
Журналист BBC Стив Розенберг указал Лукашенко, что некоторые его соперники на выборах (всего кандидатами заявлены пять человек) поддерживают и даже хвалят действующего главу государства и гонка с такими соперниками, по его мнению, выглядит странно.
«Стив, это для тебя новый опыт», – ответил президент. В зале после этого раздался смех.
Розенберг спросил также, как можно назвать эти выборы демократическими, когда соперники Лукашенко находятся в тюрьме или в изгнании. «Кто в тюрьме, кто в изгнании и прочее, а ты вот здесь – это право выбора», – сказал Лукашенко, добавив, что никого из страны власти не выгоняли, а, наоборот, открыли ее. Он подчеркнул, что в Белоруссии люди не злопамятные и «каждому будет предоставлен шанс». Для этого есть «механизм реализации», но решает этот вопрос не сам Лукашенко, добавил президент.
Отношение к Трампу
Журналист BBC спросил о «надеждах» белорусского лидера в связи с приходом в Белый дом Дональда Трампа.
Лукашенко, отвечая на вопрос Розенберга, порассуждал о возможном непризнании Минском власти премьера Великобритании. Он отметил, что там «ничего не произойдет», точно так же ничего не произойдет и в Белоруссии. «Если завтра США сделают заявление или промолчат хотя бы по поводу наших выборов – что вы будете делать? Вам не привыкать, вы же Трампа гнобили с утра до вечера», – заявил он.
Затем последовали сравнения нынешнего и прежнего руководства Америки в контексте их отношения к семье. «Трамп – это семья, это дети, это большая семья, а если у тебя есть дети – ты другой человек», – считает Лукашенко.
Детей экс-президента Джо Байдена он назвал «не совсем удачными». Лукашенко со ссылкой на своего друга рассказал, что Трамп стал очень верующим человеком. Бог для чего-то сохранил жизнь американского лидера, когда на него было совершено покушение, – Трамп выжил, чтобы реализовывать «заповеди Божьи», уверен Лукашенко.
Свет в конце туннеля на Украине
Развязка российско-украинского конфликта будет в этом году, считает президент Белоруссии. «В этом году развязка какая-то будет <...> конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», – сказал он.
Лукашенко заявил, что надо учитывать все позиции сторон конфликта, в том числе и российскую: «Никакая Америка никогда Россию не заставит. Трамп не идиот, не дурак, он так [президенту РФ Владимиру] Путину не скажет. А если скажет, это будет во вред». По его словам, необходим компромисс. Им может стать остановка боев на линии соприкосновения, считает белорусский лидер.
Только белорусские миротворцы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Россией и Украиной, убежден президент республики. Об этом он заговорил, обсуждая тему возможной миротворческой миссии западных стран для охраны границ в случае достижения перемирия на Украине. По мнению белорусского лидера, кроме его армии «у них ничего нет», но это не означает, что Минск направит в соседнюю страну своих военных. Другие армии, считает Лукашенко, «будут тянуть или на Запад, или на Восток», поэтому договориться можно только о белорусских миротворцах.
«Но, чтобы вы понимали, я туда не рвусь, и, скорее всего, я своих людей (на сегодняшний день) туда не собираюсь отправлять – миротворцев. Не собираюсь. Но белорусы только могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения», – сказал президент.
Лукашенко добавил, что с таким решением не согласятся Киев и Запад, это также «не очень будет устраивать» российскую сторону. Решение о введении миротворческого контингента вызовет серьезный спор, отметил он.
Где Лукашенко мечтает разместить «Орешник»
Белоруссия рассчитывает после получения от РФ ракетного комплекса «Орешник» разместить его на границе с Россией, ближе к Смоленску, заявил президент республики.
«Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести», – сказал он.