Лукашенко в день выборов президента провел пресс-конференцию. Главное

Розенберг спросил также, как можно назвать эти выборы демократическими, когда соперники Лукашенко находятся в тюрьме или в изгнании. «Кто в тюрьме, кто в изгнании и прочее, а ты вот здесь – это право выбора», – сказал Лукашенко, добавив, что никого из страны власти не выгоняли, а, наоборот, открыли ее. Он подчеркнул, что в Белоруссии люди не злопамятные и «каждому будет предоставлен шанс». Для этого есть «механизм реализации», но решает этот вопрос не сам Лукашенко, добавил президент.