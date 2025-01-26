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Лукашенко ожидает развязки конфликта России и Украины в этом году

Ведомости

Развязка российско-украинского конфликта будет в этом году, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В этом году развязка какая-то будет <...> конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», – сказал он (цитата по «БелТА»).

Лукашенко заявил, что надо учитывать все позиции сторон конфликта, в том числе и российскую: «Никакая Америка никогда Россию не заставит. [Президент США Дональд] Трамп не идиот, не дурак, он так [президенту РФ Владимиру] Путину не скажет. А если скажет, это будет во вред».

По его словам, необходим компромисс. Им может стать остановка боев на линии соприкосновения, считает белорусский лидер.

24 января Путин заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, но процессу мешает указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с РФ, пока ее президентом является Путин.

Зеленский позже объяснил, что целью запрета на прямые переговоры с Россией, пока президентом страны является Владимир Путин, была остановка сепаратизма на Украине. Президент Украины добавил, что не знает, каким будет формат переговоров по мирному урегулированию конфликта, и предположил, что в них будут участвовать Украина, США, Европа и Россия.

Вместе с тем, Путин готов пойти на переговоры с Трампом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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