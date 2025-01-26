Лукашенко ожидает развязки конфликта России и Украины в этом году
Развязка российско-украинского конфликта будет в этом году, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«В этом году развязка какая-то будет <...> конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», – сказал он (цитата по «БелТА»).
Лукашенко заявил, что надо учитывать все позиции сторон конфликта, в том числе и российскую: «Никакая Америка никогда Россию не заставит. [Президент США Дональд] Трамп не идиот, не дурак, он так [президенту РФ Владимиру] Путину не скажет. А если скажет, это будет во вред».
По его словам, необходим компромисс. Им может стать остановка боев на линии соприкосновения, считает белорусский лидер.
24 января Путин заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, но процессу мешает указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с РФ, пока ее президентом является Путин.
Зеленский позже объяснил, что целью запрета на прямые переговоры с Россией, пока президентом страны является Владимир Путин, была остановка сепаратизма на Украине. Президент Украины добавил, что не знает, каким будет формат переговоров по мирному урегулированию конфликта, и предположил, что в них будут участвовать Украина, США, Европа и Россия.
Вместе с тем, Путин готов пойти на переговоры с Трампом.