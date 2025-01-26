Лукашенко ожидает развязки конфликта России и Украины в этом году

Лукашенко заявил, что надо учитывать все позиции сторон конфликта, в том числе и российскую: «Никакая Америка никогда Россию не заставит. [Президент США Дональд] Трамп не идиот, не дурак, он так [президенту РФ Владимиру] Путину не скажет. А если скажет, это будет во вред».