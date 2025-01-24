Путин: Россия готова к переговорам по Украине

Российская специальная военная операция на Украине была начата 24 февраля 2022 г. По словам Путина, она была необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав РФ по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает. 6 августа 2024 г. украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с российской армией по настоящий день.