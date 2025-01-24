Путин: Россия готова к переговорам по Украине

Путин: Россия готова к переговорам по УкраинеНо началу процесса мешает запретительный указ Зеленского, отметил президент
Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос российского журналиста Павла Зарубина.
«Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике. Но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, как известно, действующий глава режима в Киеве [президент Украины Владимир Зеленский], когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены?» – сказал Путин.
Российская специальная военная операция на Украине была начата 24 февраля 2022 г. По словам Путина, она была необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав РФ по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает. 6 августа 2024 г. украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с российской армией по настоящий день.
Делегации РФ и Украины проводили переговоры об урегулировании конфликта через несколько недель после начала спецоперации, последняя встреча прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен. Зеленский в октябре того же года подписал указ, согласно которому переговоры с Россией невозможны, пока ее возглавляет Путин.
Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал остановить украинский конфликт в течение 24 часов после инаугурации, но затем он поручил своей команде добиться заключения сделки в течение полугода.