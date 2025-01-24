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Путин: Россия готова к переговорам по Украине

Но началу процесса мешает запретительный указ Зеленского, отметил президент
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос российского журналиста Павла Зарубина.

«Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике. Но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, как известно, действующий глава режима в Киеве [президент Украины Владимир Зеленский], когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены?» – сказал Путин.

Так он ответил на слова президента США Дональда Трампа о желании скорее добиться завершения конфликта на Украине. Ранее 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с американским политиком.

Российская специальная военная операция на Украине была начата 24 февраля 2022 г. По словам Путина, она была необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав РФ по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает. 6 августа 2024 г. украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с российской армией по настоящий день.

Делегации РФ и Украины проводили переговоры об урегулировании конфликта через несколько недель после начала спецоперации, последняя встреча прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен. Зеленский в октябре того же года подписал указ, согласно которому переговоры с Россией невозможны, пока ее возглавляет Путин.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал остановить украинский конфликт в течение 24 часов после инаугурации, но затем он поручил своей команде добиться заключения сделки в течение полугода.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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