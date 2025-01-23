Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп хотел бы вскоре провести встречу с российским лидером Владимиром Путиными, чтобы добиться завершения конфликта на Украине.
«Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным и положить конец этой войне, – сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. – Мы действительно должны это прекратить».
Трамп подчеркнул , что он не считает, что война должна заканчиваться с экономической точки зрения, а из-за продолжающихся человеческих потерь, вызванных боевыми действиями.
Американский президент добавил, что Украина готова заключить сделку.
22 января Трамп призвал Россию к скорейшим переговорам по разрешению украинского конфликта. Американский президент заявил, что иначе он введет новые санкции на весь российский экспорт в США и другие страны. «Давайте положим конец конфликту, который никогда бы не начался, если бы я был президентом», – написал он в своей соцсети Truth Social. 21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с Путиным в любое подходящее для него время.
Прежде Трамп обещал остановить украинский конфликт в течение 24 часов после своей инаугурации, однако затем он поручил своей команде добиться заключения сделки о прекращении конфликта в течение полугода.