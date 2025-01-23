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Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным

Ведомости

Президент США Дональд Трамп хотел бы вскоре провести встречу с российским лидером Владимиром Путиными, чтобы добиться завершения конфликта на Украине.

«Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным и положить конец этой войне, – сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. – Мы действительно должны это прекратить».

Трамп подчеркнул , что он не считает, что война должна заканчиваться с экономической точки зрения, а из-за продолжающихся человеческих потерь, вызванных боевыми действиями.

Американский президент добавил, что Украина готова заключить сделку.

22 января Трамп призвал Россию к скорейшим переговорам по разрешению украинского конфликта. Американский президент заявил, что иначе он введет новые санкции на весь российский экспорт в США и другие страны. «Давайте положим конец конфликту, который никогда бы не начался, если бы я был президентом», – написал он в своей соцсети Truth Social. 21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с Путиным в любое подходящее для него время.

Прежде Трамп обещал остановить украинский конфликт в течение 24 часов после своей инаугурации, однако затем он поручил своей команде добиться заключения сделки о прекращении конфликта в течение полугода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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