Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным

22 января Трамп призвал Россию к скорейшим переговорам по разрешению украинского конфликта. Американский президент заявил, что иначе он введет новые санкции на весь российский экспорт в США и другие страны. «Давайте положим конец конфликту, который никогда бы не начался, если бы я был президентом», – написал он в своей соцсети Truth Social. 21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с Путиным в любое подходящее для него время.