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Песков сообщил о готовности Путина к переговорам с Трампом

Москва ждет сигналов от Вашингтона
Ведомости

Президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом, российская сторона ждет сигналов от Вашингтона. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Послушайте, Путин готов. Мы ждем сигналов. Все готовы», – отметил Песков.

Он призвал не гадать на кофейной гуще о сроках разговора президентов России и США и пообещал проинформировать о них после появления соответствующей информации.

23 января Трамп заявил о своем желании вскоре провести встречу с Путиным, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. Президент США уточнил, что Киев готов заключить сделку. Днем ранее Трамп призвал Россию заключить скорейшее соглашение по урегулированию на Украине, иначе «дальше будет только хуже». Он пригрозил введением высоких пошлин и санкций на экспорт российских товаров в США.

21 января американский лидер говорил, что открыт для встречи с Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых антироссийских санкций, если президент РФ не согласится на переговоры по урегулированию на Украине. В своей предвыборной программе Трамп не раз заявлял, что сможет закончить военные действия между Россией и Украиной за один день, но сейчас его команда упоминает о возможности урегулирования в течение полугода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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