Песков сообщил о готовности Путина к переговорам с Трампом

Песков сообщил о готовности Путина к переговорам с ТрампомМосква ждет сигналов от Вашингтона
Президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом, российская сторона ждет сигналов от Вашингтона. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Послушайте, Путин готов. Мы ждем сигналов. Все готовы», – отметил Песков.
Он призвал не гадать на кофейной гуще о сроках разговора президентов России и США и пообещал проинформировать о них после появления соответствующей информации.
23 января Трамп заявил о своем желании вскоре провести встречу с Путиным, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. Президент США уточнил, что Киев готов заключить сделку. Днем ранее Трамп призвал Россию заключить скорейшее соглашение по урегулированию на Украине, иначе «дальше будет только хуже». Он пригрозил введением высоких пошлин и санкций на экспорт российских товаров в США.
21 января американский лидер говорил, что открыт для встречи с Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых антироссийских санкций, если президент РФ не согласится на переговоры по урегулированию на Украине. В своей предвыборной программе Трамп не раз заявлял, что сможет закончить военные действия между Россией и Украиной за один день, но сейчас его команда упоминает о возможности урегулирования в течение полугода.