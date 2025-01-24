Песков сообщил о готовности Путина к переговорам с Трампом

21 января американский лидер говорил, что открыт для встречи с Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых антироссийских санкций, если президент РФ не согласится на переговоры по урегулированию на Украине. В своей предвыборной программе Трамп не раз заявлял, что сможет закончить военные действия между Россией и Украиной за один день, но сейчас его команда упоминает о возможности урегулирования в течение полугода.