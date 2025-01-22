Трамп пригрозил санкциями на весь российский экспорт из-за Украины

Трамп пригрозил санкциями на весь российский экспорт из-за УкраиныОн заявил, что любит Россию, и призвал к немедленным переговорам по разрешению конфликта
Президент США Дональд Трамп 22 января призвал Москву к скорейшим переговорам по разрешению украинского конфликта, предупредив, что в ином случае он введет новые санкции на весь российский экспорт в Штаты и другие страны.
«Давайте положим конец конфликту, который никогда бы не начался, если бы я был президентом! – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. – Мы можем сделать это простым способом или сложным – и простой способ всегда лучше. Пора заключить "сделку". Больше никаких жертв!»
Заявление Трампа сделано по истечении почти двух суток с начала его президентского срока. Ранее он обещал остановить конфликт в течение первых 24 часов после вступления в должность.
«Я не стремлюсь навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным – несмотря на фальшивую кампанию «Россия, Россия, Россия», раздуваемую радикальными левыми», – написал Трамп.
«Ситуация будет только ухудшаться, – заявил он. – Если мы не придем к «сделке» в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что продается Россией в США и другие участвующие страны».
Трамп 21 января заявил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее для него время, не исключив при этом введения новых санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
15 января кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что снятие санкций с России может быть частью переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что новая американская администрация коренным образом не изменит характера политической воли США в вопросе антироссийских санкций.
Кандидат на должность министра финансов США Скотт Бессент не исключил возможности ужесточения санкций против России. По словам Пескова, было бы странно, если бы Бессент не поддержал решения своего президента – ему бы пришлось уйти в отставку.
21 января Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным после согласования условий переговоров, которые, по его словам, уже ведутся. Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта.