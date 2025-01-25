Зеленский объяснил запрет на переговоры с Россией остановкой сепаратизма
Целью запрета на прямые переговоры с Россией, пока президентом страны является Владимир Путин, была остановка сепаратизма на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.
«Просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Я запретил кому-либо, любым политическим деятелям в Украине проводить переговоры с российской стороной», – уточнил Зеленский.
Президент Украины добавил, что не знает, каким будет формат переговоров по мирному урегулированию конфликта и предположил, что в них будут участвовать Украина, США, Европа и Россия.
24 января Путин заявил российскому журналисту Павлу Зарубину, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. При этом президент России задался вопросом, как возобновлять переговоры, если Зеленский издал декрет о запрете их ведения. Так Путин ответил на заявление президента США Дональда Трампа о желании скорее добиться завершения конфликта. В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что Путин готов к переговорам с американским политиком.
В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. 8 декабря 2024 г. Песков говорил, что президенту Украины для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с российской стороной и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.