Зеленский объяснил запрет на переговоры с Россией остановкой сепаратизма

24 января Путин заявил российскому журналисту Павлу Зарубину, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. При этом президент России задался вопросом, как возобновлять переговоры, если Зеленский издал декрет о запрете их ведения. Так Путин ответил на заявление президента США Дональда Трампа о желании скорее добиться завершения конфликта. В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что Путин готов к переговорам с американским политиком.