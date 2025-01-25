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Зеленский объяснил запрет на переговоры с Россией остановкой сепаратизма

Ведомости

Целью запрета на прямые переговоры с Россией, пока президентом страны является Владимир Путин, была остановка сепаратизма на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.

«Просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Я запретил кому-либо, любым политическим деятелям в Украине проводить переговоры с российской стороной», – уточнил Зеленский.

Президент Украины добавил, что не знает, каким будет формат переговоров по мирному урегулированию конфликта и предположил, что в них будут участвовать Украина, США, Европа и Россия.

24 января Путин заявил российскому журналисту Павлу Зарубину, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. При этом президент России задался вопросом, как возобновлять переговоры, если Зеленский издал декрет о запрете их ведения. Так Путин ответил на заявление президента США Дональда Трампа о желании скорее добиться завершения конфликта. В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что Путин готов к переговорам с американским политиком.

В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. 8 декабря 2024 г. Песков говорил, что президенту Украины для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с российской стороной и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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