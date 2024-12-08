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Кремль призвал Зеленского отменить запрет переговоров с Россией

Ситуация для ВСУ складывается катастрофическая, заявил Дмитрий Песков
Ведомости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с Россией и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва, по его словам, открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран Глобального Юга – партнеров по БРИКС, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Условия для немедленного прекращения боев президент Владимир Путин изложил в июне, напомнил также Песков.

От переговоров, отметил он, отказалась и продолжает отказываться именно Украина и эта позиция не меняется.

«Между тем для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле», – подчеркнули в Кремле.  

Путин 14 июня на встрече с руководством МИДа назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В сентябре глава государства в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов.

В 2022 г. Москва и Киев несколько раз проводили переговоры в феврале и марте по поводу урегулирования конфликта. После встречи делегаций в Стамбуле 29 марта процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.

29 ноября 2024 г. Зеленский впервые не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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