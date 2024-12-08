Кремль призвал Зеленского отменить запрет переговоров с Россией

Кремль призвал Зеленского отменить запрет переговоров с РоссиейСитуация для ВСУ складывается катастрофическая, заявил Дмитрий Песков
Президенту Украины Владимиру Зеленскому для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с Россией и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Москва, по его словам, открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран Глобального Юга – партнеров по БРИКС, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Условия для немедленного прекращения боев президент Владимир Путин изложил в июне, напомнил также Песков.
От переговоров, отметил он, отказалась и продолжает отказываться именно Украина и эта позиция не меняется.
«Между тем для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле», – подчеркнули в Кремле.
Путин 14 июня на встрече с руководством МИДа назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В сентябре глава государства в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов.
В 2022 г. Москва и Киев несколько раз проводили переговоры в феврале и марте по поводу урегулирования конфликта. После встречи делегаций в Стамбуле 29 марта процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.
29 ноября 2024 г. Зеленский впервые не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО».