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Лукашенко хотел бы разместить «Орешник» ближе к Смоленску

Ведомости

Белоруссия рассчитывает после получения от РФ ракетного комплекса «Орешник» разместить его на границе с Россией, ближе к Смоленску, заявил президент республики Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске. Его слова приводит «БелТА».

«Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести», – сказал он.

В декабре 2024 г. лидер Белоруссии попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» в республике. По словам Лукашенко, цели будут определяться военно-политическим руководством страны. 7 декабря заместитель начальника генштаба белорусских вооруженных сил Сергей Лагодюк заявил, что решение о размещении «Орешника» в республике принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.

Путин говорил, что размещение новейшей ракеты в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г. «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран.

21 ноября Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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