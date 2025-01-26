Лукашенко хотел бы разместить «Орешник» ближе к Смоленску
Белоруссия рассчитывает после получения от РФ ракетного комплекса «Орешник» разместить его на границе с Россией, ближе к Смоленску, заявил президент республики Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске. Его слова приводит «БелТА».
«Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести», – сказал он.
В декабре 2024 г. лидер Белоруссии попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» в республике. По словам Лукашенко, цели будут определяться военно-политическим руководством страны. 7 декабря заместитель начальника генштаба белорусских вооруженных сил Сергей Лагодюк заявил, что решение о размещении «Орешника» в республике принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.
Путин говорил, что размещение новейшей ракеты в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г. «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран.
21 ноября Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш».