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Белоруссия заявила о решении разместить «Орешник» в ответ на действия США и ФРГ

Ведомости

Решение о размещении комплекса «Орешник» на территории Белоруссии принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе, заявил заместитель начальника генерального штаба белорусских вооруженных сил Сергей Лагодюк.

«Американцы и немцы об этом ранее неоднократно заявляли. Мы получили от своего главнокомандующего задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие», – цитирует сайт минобороны республики Лагодюка.

Он добавил, что участие в этих процессах связано с тем, что «уже сейчас уровень локализации в этом комплексе наших предприятий очень велик».

С просьбой разместить «Орешник» в Белоруссии к президенту РФ Владимиру Путину обратился лидер республики Александр Лукашенко, отметив, что цели при этом будут определяться военно-политическим руководством республики. Путин говорил, что размещение новейшей ракеты в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г. По его словам, «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран.

21 ноября президент Путин подтвердил в видеообращении, что Россия в этот день применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске, пояснил он. Атака стала ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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