Белоруссия заявила о решении разместить «Орешник» в ответ на действия США и ФРГ
Решение о размещении комплекса «Орешник» на территории Белоруссии принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе, заявил заместитель начальника генерального штаба белорусских вооруженных сил Сергей Лагодюк.
«Американцы и немцы об этом ранее неоднократно заявляли. Мы получили от своего главнокомандующего задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие», – цитирует сайт минобороны республики Лагодюка.
Он добавил, что участие в этих процессах связано с тем, что «уже сейчас уровень локализации в этом комплексе наших предприятий очень велик».
С просьбой разместить «Орешник» в Белоруссии к президенту РФ Владимиру Путину обратился лидер республики Александр Лукашенко, отметив, что цели при этом будут определяться военно-политическим руководством республики. Путин говорил, что размещение новейшей ракеты в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г. По его словам, «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран.
21 ноября президент Путин подтвердил в видеообращении, что Россия в этот день применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске, пояснил он. Атака стала ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.