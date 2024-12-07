Белоруссия заявила о решении разместить «Орешник» в ответ на действия США и ФРГ

С просьбой разместить «Орешник» в Белоруссии к президенту РФ Владимиру Путину обратился лидер республики Александр Лукашенко, отметив, что цели при этом будут определяться военно-политическим руководством республики. Путин говорил, что размещение новейшей ракеты в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г. По его словам, «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран.