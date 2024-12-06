Путин заявил о возможном размещении «Орешника» в Белоруссии в 2025 году
Размещение новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г., заявил президент России Владимир Путин.
По словам главы российского государства, «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение Вооруженных сил России и Белоруссии. Путин также отметил, что при уменьшении дальности «Орешника» увеличивается мощность боевой части.
С просьбой разместить «Орешник» в Белоруссии к Путину обратился президент республики Александр Лукашенко, отметив, что цели при этом будут определяться военно-политическим руководством республики.
6 декабря Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске. По словам Лукашенко, утверждение договора, а также концепции безопасности двух стран поможет выйти на «беспрецедентный уровень» координации действий военной сферы.
21 ноября Путин в видеообращении сообщил, что Россия применила на территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешек» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответом на разрешение США и Великобритании наносить удары своими дальнобойными системами вглубь территории РФ и последовавшие за этим удары.