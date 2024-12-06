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Путин заявил о возможном размещении «Орешника» в Белоруссии в 2025 году

Ведомости

Размещение новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г., заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы российского государства, «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение Вооруженных сил России и Белоруссии. Путин также отметил, что при уменьшении дальности «Орешника» увеличивается мощность боевой части.

С просьбой разместить «Орешник» в Белоруссии к Путину обратился президент республики Александр Лукашенко, отметив, что цели при этом будут определяться военно-политическим руководством республики.

6 декабря Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске. По словам Лукашенко, утверждение договора, а также концепции безопасности двух стран поможет выйти на «беспрецедентный уровень» координации действий военной сферы.

21 ноября Путин в видеообращении сообщил, что Россия применила на территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешек» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответом на разрешение США и Великобритании наносить удары своими дальнобойными системами вглубь территории РФ и последовавшие за этим удары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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