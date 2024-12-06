Путин заявил о возможном размещении «Орешника» в Белоруссии в 2025 году

21 ноября Путин в видеообращении сообщил, что Россия применила на территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешек» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответом на разрешение США и Великобритании наносить удары своими дальнобойными системами вглубь территории РФ и последовавшие за этим удары.