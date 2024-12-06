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Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности

Он определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны двух стран
Екатерина Щербинина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, передает корреспондент «Ведомостей».

Документ был подписан по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Путин в ходе мероприятия отметил, что договор определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий, причем «с задействованием всех имеющихся сил и средств». Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии. Возможность его использования, напомнил Путин, в оборонительных целях закреплена в указе об основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания.

Лукашенко в ходе встречи 6 декабря говорил, что утверждение договора, а также концепции безопасности двух стран поможет выйти на «беспрецедентный уровень» координации действий военной сферы.

«Это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Белоруссии и России, сохранить суверенитет независимости, а главное сформировать гарантии мирной жизни для наших граждан», – сказал Лукашенко.

По итогам заседания Лукашенко также обратился к Путину с просьбой о размещении на территории Белоруссии новой российской ракетной системы «Орешник» с условием, что цели будут определяться военно-политическим руководством республики. Путин ответил положительно. Президент РФ пояснил, что считает размещение таких систем в Белоруссии возможным, поскольку сегодня был подписан договор о гарантиях безопасности. «Орешник» может появиться в республике во второй половине 2025 г.

19 ноября Путин утвердил «Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», именуемые также ядерной доктриной. Документ определяет, что условием применения ядерного оружия будет являться агрессия с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу безопасности не только России, но и Белоруссии как участнице Союзного государства.

21 ноября российские войска запустили баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по объекту военно-промышленного комплекса в украинском Днепропетровске. Эта атака стала ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары, пояснял потом Путин. 22 ноября он также сообщил о запуске серийного производства этого оружия. В конце месяца на саммите ОДКБ в Астане Путин заявил, что «Орешник» может быть применен по «центрам принятия решений» в Киеве.

В подготовке материала участвовал Владимир Кулагин

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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