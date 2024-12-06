Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности

Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасностиОн определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны двух стран
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, передает корреспондент «Ведомостей».
Документ был подписан по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Путин в ходе мероприятия отметил, что договор определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий, причем «с задействованием всех имеющихся сил и средств». Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии. Возможность его использования, напомнил Путин, в оборонительных целях закреплена в указе об основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания.
Лукашенко в ходе встречи 6 декабря говорил, что утверждение договора, а также концепции безопасности двух стран поможет выйти на «беспрецедентный уровень» координации действий военной сферы.
«Это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Белоруссии и России, сохранить суверенитет независимости, а главное сформировать гарантии мирной жизни для наших граждан», – сказал Лукашенко.
По итогам заседания Лукашенко также обратился к Путину с просьбой о размещении на территории Белоруссии новой российской ракетной системы «Орешник» с условием, что цели будут определяться военно-политическим руководством республики. Путин ответил положительно. Президент РФ пояснил, что считает размещение таких систем в Белоруссии возможным, поскольку сегодня был подписан договор о гарантиях безопасности. «Орешник» может появиться в республике во второй половине 2025 г.
19 ноября Путин утвердил «Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», именуемые также ядерной доктриной. Документ определяет, что условием применения ядерного оружия будет являться агрессия с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу безопасности не только России, но и Белоруссии как участнице Союзного государства.
21 ноября российские войска запустили баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по объекту военно-промышленного комплекса в украинском Днепропетровске. Эта атака стала ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары, пояснял потом Путин. 22 ноября он также сообщил о запуске серийного производства этого оружия. В конце месяца на саммите ОДКБ в Астане Путин заявил, что «Орешник» может быть применен по «центрам принятия решений» в Киеве.
В подготовке материала участвовал Владимир Кулагин