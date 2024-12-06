Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности

21 ноября российские войска запустили баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по объекту военно-промышленного комплекса в украинском Днепропетровске. Эта атака стала ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары, пояснял потом Путин. 22 ноября он также сообщил о запуске серийного производства этого оружия. В конце месяца на саммите ОДКБ в Астане Путин заявил, что «Орешник» может быть применен по «центрам принятия решений» в Киеве.