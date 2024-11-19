Путин подписал указ об основах госполитики ядерного сдерживания

Согласно указу, ядерное сдерживание осуществляется непрерывно в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время вплоть до начала применения ядерного оружия. Среди основных «военных опасностей», которые в зависимости от военно-политической обстановки могут перерасти в «военные угрозы», перечисляются наличие у потенциального противника ядерного и других видов оружия массового поражения, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, ударных беспилотников и др. Кроме того, к «опасностям» также относятся создание новых и расширение существующих военных коалиций, которые тем самым могут приближаться к границам России.