Путин подписал указ об основах госполитики ядерного сдерживания

Путин подписал указ об основах госполитики ядерного сдерживанияАгрессия страны из военного блока против России будет рассматриваться как агрессия всего блока
Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В документе отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.
Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, говорится в тексте утвержденных основ. Она гарантирует защиту территориальной целостности государства. В случае возникновения конфликта госполитика призвана не допустить эскалации военных действий, а также прекратить их на выгодных Москве условиях.
Ядерное оружие рассматривается как средство сдерживания, применение которого – крайняя и вынужденная мера. В тексте документа отмечается, что Россия предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы уменьшить ядерную угрозу и не допустить обострения межгосударственных отношений, которое способно спровоцировать конфликты, в том числе и ядерные.
Основы госполитики по ядерному сдерживанию распространяются на отдельные государства и военные коалиции, а также страны, которые предоставляют потенциальным противникам территорию, воздушное и морское пространство и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против России. Так, агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока. Кроме того, агрессия со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерной страны будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.
Согласно указу, ядерное сдерживание осуществляется непрерывно в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время вплоть до начала применения ядерного оружия. Среди основных «военных опасностей», которые в зависимости от военно-политической обстановки могут перерасти в «военные угрозы», перечисляются наличие у потенциального противника ядерного и других видов оружия массового поражения, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, ударных беспилотников и др. Кроме того, к «опасностям» также относятся создание новых и расширение существующих военных коалиций, которые тем самым могут приближаться к границам России.
Россия может применить ядерное оружие в случае, если поступает достоверная информация о старте баллистических ракет, которые атакуют территорию страны. Утвержденные основы также позволяют использовать его в случае, если есть информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения, включая самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.
Опубликованные основы госполитики ядерного сдерживания – важный текст, который должен стать объектом «очень глубокого анализа» как в России, так и за рубежом, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия всегда занимала ответственную позицию в этом вопросе. «Важный еще элемент – ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противникам неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и или ее союзников», – отметил Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, приурочена ли публикация ядерной доктрины к решению западных стран об ударах вглубь РФ, пресс-секретарь главы государства пояснил, что соответствующие поручения Путин дал заблаговременно. «Президент сам говорил о том, что уже находится на финальной стадии подготовка этих изменений. Обновленные основы опубликованы своевременно», – сказал он.
Путин сообщил об изменении ядерной доктрины России 25 сентября. Корректировки в ядерную доктрину России стоит считать сигналом странам Запада, заявлял тогда Песков. В начале ноября глава государства указал на отсутствие гарантий того, что Запад не применит ядерное оружие. Путин также сообщил, что в политике США и их союзников все чаще заметен принцип «не доставайся же никому». Это очень опасная формула, отметил президент.