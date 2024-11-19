Разрешение США на удары ракетами ATACMS по Курской области крайне опасно

Уровень дальнейшей эскалации будет зависеть от ответных мер России, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Они могут быть разнообразны: удары по американским объектам, передача оружия противникам США или перенос военных действий в космическое и киберпространство. При этом решение об ударе по объектам вглубь российских территорий, как заявляет эксперт, станет выводом конфликта на новый уровень и его географическим расширением. Что же касается сведений о Великобритании и Франции, якобы разрешивших Украине наносить такие удары, то исчезновение соответствующих материалов из СМИ связано с тем, что решение Лондона и Парижа не является окончательным, так как их системы наведения зависят от американских технологий и требуют разрешения США, сказал Кортунов.