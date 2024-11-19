Разрешение США на удары ракетами ATACMS по Курской области крайне опасно

Разрешение США на удары ракетами ATACMS по Курской области крайне опасноОно также повлияет на планы Дональда Трампа в отношении Украины
Правительство ФРГ было проинформировано о решении президента США Джо Байдена разрешить использование Украиной поставленных ей дальнобойных американских баллистических ракет «земля – земля» ATACMS для ударов вглубь российских территорий. Об этом 18 ноября заявил пресс-секретарь правительства Германии Вольфганг Бюхнер.
Ранее, 17 ноября, со ссылкой на источники об этом решении сообщила газета The New York Times (NYT). 18 ноября журналисты портала Axios предположили, что Киев проинформировали об этом «примерно» за три дня до появления информации в СМИ. Французская газета Le Figaro также вечером 17 ноября сообщила, что аналогичное разрешение на использование крылатых ракет Scalp/Storm Shadow Киев получил от Франции и Великобритании. Но позже статья была удалена с сайта.
18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение американской администрации безрассудным и опасным. Он напомнил, что Владимир Путин ранее уже высказывался об этом вопросе. 12 сентября президент России отмечал, что, если решение о ракетах большой дальности будет принято, это существенно изменит ситуацию и будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.
При этом в СМИ разнится информация о наличии дополнительных ограничений со стороны США по поводу географии применения ракет. По информации NYT, оружие будет использовано в первую очередь «для защиты украинских войск» в Курской области.
Газета утверждает, что решение использовать дальнобойные ракеты – это ответ на якобы решение Москвы привлечь в Курскую область войска КНДР. Журналисты газеты The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что география применения может в дальнейшем выйти за пределы Курской области. Согласно радио NPR, США разрешили Киеву использовать дальнобойные ракеты «и вокруг» региона. И ATACMS, и Scalp/Storm Shadow с 2023 г. используются для ударов по новым российским регионам и Крыму.
Вечером 18 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что США дали разрешение применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по РФ.
Решение Байдена подверглось критике со стороны Дональда Трампа-младшего – сына избранного президента Дональда Трампа, миллиардера Илона Маска и нескольких других приближенных нового президента. Трамп имеет право отменить это решение Байдена только после того, как официально вступит в должность президента 20 января 2025 г.
Уровень дальнейшей эскалации будет зависеть от ответных мер России, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Они могут быть разнообразны: удары по американским объектам, передача оружия противникам США или перенос военных действий в космическое и киберпространство. При этом решение об ударе по объектам вглубь российских территорий, как заявляет эксперт, станет выводом конфликта на новый уровень и его географическим расширением. Что же касается сведений о Великобритании и Франции, якобы разрешивших Украине наносить такие удары, то исчезновение соответствующих материалов из СМИ связано с тем, что решение Лондона и Парижа не является окончательным, так как их системы наведения зависят от американских технологий и требуют разрешения США, сказал Кортунов.
Ситуация на поле боя кардинально не изменится, но осложнится, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Под ударом может оказаться больше районов сосредоточения войск, складов боеприпасов, аэродромов и т. д. К тому же возможны преднамеренные и случайные удары по объектам гражданской инфраструктуры. К такому развитию событий, как полагает эксперт, должны были готовиться давно, а меры противодействия в целом понятны. Вместе с тем в связи с ростом площади территорий, которые необходимо прикрывать, наверняка будут и успешные удары. В распоряжении Киева, по словам Стефановича, находятся ракеты ATACMS модификаций MGM-140, MGM-164 и MGM-168.
По открытым данным, более «старая» MGM-140, поступившая на вооружение в 1991 г., имеет дальность 165 км в версии «А». У вариантов MGM-164 и MGM-168 дальность достигает 300 км. Первые тайные поставки Киеву ракет ATACMS с «малым» радиусом, без уточнения модели, по данным The Wall Street Journal, произошли осенью 2023 г. Официально они подтверждены год назад – в октябре. Как писала NYT, в марте 2024 г. Украине переданы 100 ракет «увеличенной» до 300 км дальности. Несмотря на возможные болезненные «прилеты», продолжает Стефанович, кардинальным образом на поле боя ситуация не изменится.