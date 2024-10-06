Дальнобойные ракеты для Киева: ATACMS, Storm Shadow и JASSM

Эти вооружения были переданы Киеву еще в 2023 г. Они применяются вооруженным силами Украины (ВСУ) для ударов по российским регионам: Крыму, в Херсонской, Запорожской областях и Донбассе, которые на Западе и в Киеве продолжают считать частью украинского государства. ATACMS с октября 2023 г., Storm Shadow/SCALP-EG – с июня 2023 г. Применение ATACMS в пределах российской территории в границах до марта 2014 г. до сих пор не одобрено Вашингтоном. Хотя, как заявил 2 октября первый заместитель американского госсекретаря Курт Кэмпбелл, это «тема активного обсуждения».