Дальнобойные ракеты для Киева: ATACMS, Storm Shadow и JASSM

Первые тайные поставки Киеву ракет ATACMS с «малым» радиусом, без уточнения модели, по данным The Wall Street Journal, произошли осенью 2023 г. Официально они подтверждены год назад – в октябре. Как писала The New York Times, в марте 2024 г. Украине переданы 100 ракет «увеличенной» до 300 км дальности.