Дальнобойные ракеты для Киева: ATACMS, Storm Shadow и JASSM

Дальнобойные ракеты для Киева: ATACMS, Storm Shadow и JASSMЧасть этих западных систем ВСУ уже получили, но без разрешения бить вглубь России
Украина требует снятия ограничений на использование западного дальнобойного оружия по целям в глубине России. Ключевыми такими вооружениями являются уже поставленные ей американская баллистическая ракета ATACMS наземного базирования и франко-британская крылатая ракета Storm Shadow/SCALP-EG – воздушного базирования.
Эти вооружения были переданы Киеву еще в 2023 г. Они применяются вооруженным силами Украины (ВСУ) для ударов по российским регионам: Крыму, в Херсонской, Запорожской областях и Донбассе, которые на Западе и в Киеве продолжают считать частью украинского государства. ATACMS с октября 2023 г., Storm Shadow/SCALP-EG – с июня 2023 г. Применение ATACMS в пределах российской территории в границах до марта 2014 г. до сих пор не одобрено Вашингтоном. Хотя, как заявил 2 октября первый заместитель американского госсекретаря Курт Кэмпбелл, это «тема активного обсуждения».
Удары Storm Shadow/SCALP-EG за пределами украинских границ 1991 г., несмотря на неоднократные высказывания английских и французских политиков, допускавших это, также требуют одобрения США. The Guardian 11 сентября со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что власти Великобритании фактически разрешат удары, но публично объявлять об этом не будут. По итогам встречи президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера 13 сентября, когда ожидалась резолюция по применению этих крылатых ракет, публичных заявлений на эту тему не было.
«Ведомости» разбирались в тактико-технических характеристиках (ТТХ), стоимости и назначении уже переданных украинской стороне ATACMS, Storm Shadow/SCALP-EG, а также других, еще не поставленных Киеву западных дальнобойных ракетных систем.
Американские ATACMS: переданы с ограничениями
ATACMS – это разработанная концерном Lockheed Martin в 1980-е гг., но принятая на вооружение уже по окончании холодной войны в 1991 г. американская твердотопливная тактическая ракета класса «земля-земля». Она имеет основные модификации MGM-140, MGM-164 и MGM-168 (в пусковых контейнерах они обозначаются, соответственно, М39, M48 и М57)
В «сухопутном» варианте запускается с универсальной пусковой платформы M270 MLRS, а также реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (первые четыре установки официально переданы Украине еще в конце июня 2022 г. для использования других ракет).
Вариант ATACMS MGM-168, поступивший на вооружение США в 2001 г., несет осколочно-фугасную боевую часть WDU-18/B. Дальность этого варианта – 300 км.
MGM-164 эксплуатируется с 2004 г. Ее боеголовка также осколочно-фугасная WDU-18/B, дальность полета 300 км, система наведения – «смешанная» (инерционная и GPS), а произведено их более 500 штук.
Более «старая», MGM-140, поступившая на вооружение в 1991 г., имеет дальность 165 км в версии «А» (произведено более 1600 единиц) и инерционную систему наведения. Ее боевая часть – кассетная с 950 боевыми элементами (БЭ) M74.
В версии «В», которой с 1998 г. произведено около более 1300 штук. Летит 300 км и имеет «смешанную» систему наведения. Боевая часть – также кассетная, состоит из 275 БЭ M74.
Стоимость контейнера M39 в 2022 финансовом году составляла $1,47 млн. М57 – $1,7 млн.
Первые тайные поставки Киеву ракет ATACMS с «малым» радиусом, без уточнения модели, по данным The Wall Street Journal, произошли осенью 2023 г. Официально они подтверждены год назад – в октябре. Как писала The New York Times, в марте 2024 г. Украине переданы 100 ракет «увеличенной» до 300 км дальности.
ATACMS регулярно применяются, согласно сводкам Минобороны, по целям в контролируемой Россией части Донбассе и по Крыму. Самым резонансным эпизодом применения ATACMS в связи с жертвами среди мирных жителей стал инцидент 23 июня 2024 г. Ракета летела на Севастополь, где расположена главная база российского Черноморского флота.
Кассетная боевая часть, очевидно, одна из версий MGM-140 «под воздействием ПВО» взорвалась над городом. Рассыпавшимися по пляжу суббоеприпасами ранено 153 человека, четверо убиты. 26 июня официальный представитель Пентагона заверил, что пляж в Севастополе, на котором находились гражданские лица, не был «намеченной целью» удара ВСУ, намеревавшихся поразить военных объект.
Франко-британские Storm Shadow/SCALP: переданы с ограничениями
Британская малозаметная крылатая ракета большой дальности Storm Shadow разрабатывалась концерном British Aerospace с 1994 г., ее французский аналог SCALP-EG – компанией Matra. В 2000 г. проведены первые успешные стрельбы, с 2002 г. ракеты приняты на вооружение в Великобритании, Франции и Италии. Точное число произведенных образцов неизвестно.
Эти ракеты предназначены для высокоточного поражения наземных (складов, пунктов командования, аэродромов) и морских целей при полете на сверхмалых высотах. Двигатель Microturbo TRI 60 обеспечивает ракете максимальную дальность полета примерно в 560 км. Полет ради трудности обнаружения происходит на малых высотах. Боеголовка весит около полутонны. У британского варианта это двухступенчатая BROACH для поражения бетонных бункеров и заглубленных в грунт объектов.
В отличие от ATACMS эта ракета воздушного базирования – «воздух-земля», поэтому носитель у нее – истребитель. Изначально она адаптирована под английские истребители Tornado, а также французские Rafale и Mirage 2000. Различие британской и французской версий ракеты – в особенностях интеграции с носителем. Например, первый в 2015 г. интегрирован с европейским истребителем был Eurofighter Typhoon.
Но таких самолетов на вооружении украинских ВВС нет. А первые западные истребители американского производства F-16 были переданы Киеву в августе 2024 г., год спустя после получения первых Storm Shadow/SCALP-EG. Поэтому эти все это время они интегрировались с советскими бомбардировщиками Су-24, состоящими на вооружении ВСУ.
О модернизации «десятков» Су-24М под эти ракеты сообщал в августе 2023 г. немецкий таблоид Bild. А годом позже ВСУ публично продемонстрировали кадры пуска этих ракет с Су-24М. Кроме того, пока что, по данным СМИ, у украинской стороны с августа 2023 г. имеются подобные ракеты пока с минимальной дальностью – в 250 км.
Среди первых применений Storm Shadow в украинском конфликте – удар по автомобильной части Чонгарского моста, связывающему Крым с Херсонской областью 6 августа 2023 г. О том, что это был именно британский вариант ракеты, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, показавший фотографии повреждения дорожного полотна. С тех пор российское Минобороны регулярно сообщает о перехватах таких ракет.
Немецкие Taurus: отказано в передаче
Немецкая крылатая ракета Taurus KEPD 350/150 разрабатывалась и производится Taurus Systems GmbH. Это совместное предприятие MBDA Deutschland и шведской компании Saab Bofors Dynamics, которое базируется в Шробенхаузене, ФРГ. Taurus с 1994 г. разрабатывался на базе шведского авиационного кассетного боеприпаса DWS39 (принят на вооружение в 1995 г.). Taurus эксплуатируется с 2005 г.
У ракеты такие же цели и задачи, как и у франко-британской Storm Shadow/SCALP – командные пункты, бункеры, аэродромы и их взлетно-посадочные полосы, портовая инфраструктура и т.д. Taurus имеет несколько модификаций, различающихся по дальности и используемым боевым частям.
У «базовой» Taurus KEPD 350 двигатель Williams P8300‐15 обеспечивает дальность полета около 500 км. Вес боеголовки сопоставим с имеющейся у Storm Shadow/SCALP-EG – около 480 кг. Боеголовка – двухступенчатая тандемная MEPHISTO для уничтожения заглубленных в почву объектов, бункеров и конструкций. Система наведения – «смешанная» (инерционная и GPS).
Taurus KEPD 350 интегрирована для применения с различных западных боевых самолетов: европейских Panavia PA-200 Tornado IDS и Eurofighter Typhoon EF-2000, шведского Saab JAS-39C Gripen, американских F-15K, F/A-18A.
Одна Taurus KEPD 350 стоит около $1 млн.
На вооружении Германии состоит около 600 таких ракет, адаптированных для Panavia PA-200 Tornado IDS и Eurofighter Typhoon EF-2000. У Испании их 45, у Южной Кореи – более 250 (для F-15K).
Украина последовательно требовала от властей Германии передать ей ракеты Taurus, но постоянно получала отказ Берлина. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно, несмотря на критику в правительстве и парламенте, объяснял это нежеланием эскалации. В феврале 2024 г. бундестаг большинством голосов проголосовал против передачи Taurus ВСУ. Без разрешения Берлина другие операторы не могут передать их Киеву.
Американские JASSM: могут быть переданы
Разработка крылатой низковысотной ракеты AGM-158 JASSM началась в 1995 г. тем же американским концерном, что и ATACMS – Lockheed Martin. Производство начато в 1998 г.
Дальность полета ракеты в модификации AGM-158A с двигателем Teledyne CAE J402-CA-100 – 370 км, в модификации JASSM-ER с двигателем Williams F107-WR-105 – до 980 км. Боеголовка – похожа по массе на те, что есть у вышеперечисленных ракет и применяются, в том числе, по бункерам и заглубленным объектам: проникающая WDU-42/B (около 450 кг). Система наведения – также «смешанная»: инерциальная с коррекцией по данным GPS и рельефометрии (то есть по «оцифрованной» карте местности). В целом, ракета по характеристикам может быть названа аналогом Storm Shadow/SCALP, но с вдвое большей дальностью в доработанной модификации, однако, вероятно, с меньшей проникающей способностью, чем у них.
Одна JASSM в зависимости от комплектации может стоить от $900 000 до $1,5 млн.
Что говорит эксперт
В использовании всех этих систем в условиях боевых действий стоит учитывать конкретные ситуации и риски, говорит научный сотрудник отдела военно-экономических исследований безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков. Но в целом, по его словам, все они благодаря дистанции поражения нивелируются: дальность позволяет атаковать цели в районе театра военных действий, не приближаясь к нему. При том, замечает Ермаков, доступные по открытым источникам характеристики данных крылатых и баллистических ракет, подаются довольно общо, что по ним трудно судить о выдающихся преимуществах одних перед другими, кроме, отличий по дальности, но речи не идет о пусках на пределе возможностей. «Стоит, по крайней мере, отметить, что JASSM массовее всех остальных и дешевле. Но просто потому, что она выпускается большими тиражами, так как американцы могут позволить себе это финансировать», – подчеркивает Ермаков,
Таких ракет в модификациях AGM-158A и JASSM-ER произведено не менее 2000 единиц. Кроме США, у которых они состоят на вооружении, интерес к приобретению проявляла Австралия в 2021 г. и в итоге получила 340 ракет двух модификаций.
В августе 2023 г. американский госдепартамент одобрил потенциальную продажу 50 JASSM-ER Японии, а в марте 2024 г. – 821 JASSM-ER Польше. Однако Конгресс пока не одобрял поставок. Финляндия в 2020 г. также решила закупить 200 ракет JASSM-ER.
JASSM интегрированы для использования с американских стратегических бомбардировщиков B-1, B-2 и B-52H, а также появившихся с лета 2024 г. на вооружении у Украины истребителей F-16. В августе 2024 г. агентство Reuters сообщило, что американские чиновники близки к поставке Украине ракет JASSM, но на это уйдут «месяцы». Задержка связана с интеграцией этих ракет в советские истребители на вооружении ВСУ и задержки с окончательным одобрением.