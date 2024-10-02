В Госдепе выразили надежду на скорое начало урегулирования украинского кризиса
США надеются на скорое начало дипломатического урегулирования геополитического конфликта вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместитель госсекретаря США Курта Кэмпбелла.
Чиновник сообщил, что США осознают, что момент переговоров рано или поздно настанет, и надеются, что это произойдет в ближайшем будущем. Кэмпбелл подчеркнул, что несмотря на желание скорого начала урегулирования, конфликт влияет не только на Европу, но и на Индо-Тихоокеанский регион, а потому США будут удовлетворены только при оптимальном (для них) исходе. Он уточнил, что США не могут позволить себе принять тот исход, при котором «Россия или Китай придут к выводу, что такой опыт (военный конфликт) может быть повторен где-либо еще».
1 октября сообщалось, что США могут обсуждать с Украиной сделку с Россией. Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что назначенный в сентябре 2024 г. министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время своего недавнего визита в США занял во время переговоров с представителями Запада более «прагматичную позицию» относительно завершения конфликта. Украинские анонимные чиновники подтверждают FT, что, с одной стороны, Киев в первую очередь хочет получить «подлинные гарантии безопасности», а с другой – что большинство игроков на Западе хотят деэскалации конфликта.