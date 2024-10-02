В Госдепе выразили надежду на скорое начало урегулирования украинского кризиса

Чиновник сообщил, что США осознают, что момент переговоров рано или поздно настанет, и надеются, что это произойдет в ближайшем будущем. Кэмпбелл подчеркнул, что несмотря на желание скорого начала урегулирования, конфликт влияет не только на Европу, но и на Индо-Тихоокеанский регион, а потому США будут удовлетворены только при оптимальном (для них) исходе. Он уточнил, что США не могут позволить себе принять тот исход, при котором «Россия или Китай придут к выводу, что такой опыт (военный конфликт) может быть повторен где-либо еще».