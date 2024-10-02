Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Госдепе выразили надежду на скорое начало урегулирования украинского кризиса

Ведомости

США надеются на скорое начало дипломатического урегулирования геополитического конфликта вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместитель госсекретаря США Курта Кэмпбелла.

Чиновник сообщил, что США осознают, что момент переговоров рано или поздно настанет, и надеются, что это произойдет в ближайшем будущем. Кэмпбелл подчеркнул, что несмотря на желание скорого начала урегулирования, конфликт влияет не только на Европу, но и на Индо-Тихоокеанский регион, а потому США будут удовлетворены только при оптимальном (для них) исходе. Он уточнил, что США не могут позволить себе принять тот исход, при котором «Россия или Китай придут к выводу, что такой опыт (военный конфликт) может быть повторен где-либо еще».

1 октября сообщалось, что США могут обсуждать с Украиной сделку с Россией. Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что назначенный в сентябре 2024 г. министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время своего недавнего визита в США занял во время переговоров с представителями Запада более «прагматичную позицию» относительно завершения конфликта. Украинские анонимные чиновники подтверждают FT, что, с одной стороны, Киев в первую очередь хочет получить «подлинные гарантии безопасности», а с другой – что большинство игроков на Западе хотят деэскалации конфликта.  

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных