США могут обсуждать с Украиной сделку с Россией

Украинские анонимные чиновники подтверждают FT, что, с одной стороны, Киев в первую очередь хочет получить «подлинные гарантии безопасности», а с другой – что большинство акторов на Западе «хотят деэскалации». В то же время, как пишет FT со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника, в Киеве считают, что Россия не согласится на вступление Украины в НАТО. «Даже если мы получим приглашение в НАТО, это ничего не будет значить. Это политическое решение», – заявил источник FT. При этом возможные подвижки в вопросе вступления Украины в НАТО якобы вскоре могут последовать из Белого дома. Как пишет FT со ссылкой на чиновника, проинформированного о переговорах президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне, первый может повысить статус заявки Украины на вступление в альянс до истечения своих полномочий. В той же статье упоминаются жалобы солдат ВСУ на усталость от военного конфликта, среди них становится все больше сторонников переговоров.