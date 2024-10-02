США могут обсуждать с Украиной сделку с Россией

США могут обсуждать с Украиной сделку с РоссиейВ западной прессе муссируется неизбежность смягчения позиции Киева
Назначенный в сентябре 2024 г. министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время своего недавнего визита в США занял во время переговоров с представителями Запада более «прагматичную позицию» относительно завершения конфликта, сообщила Financial Times (FT). Речь идет о переговорах в формате «земля в обмен на безопасность» – т. е. об отказе от возвращения новых российских территорий под контроль Украины военным путем в обмен на вступление в НАТО. «Мы [союзники Украины] все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение. И это серьезное изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад, когда на подобные разговоры были табу», – цитирует FT присутствовавшего в Нью-Йорке дипломата. Позже в МИД Украины стали отрицать подобные переговоры, назвав публикацию FT «недостоверной».
Украинские анонимные чиновники подтверждают FT, что, с одной стороны, Киев в первую очередь хочет получить «подлинные гарантии безопасности», а с другой – что большинство акторов на Западе «хотят деэскалации». В то же время, как пишет FT со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника, в Киеве считают, что Россия не согласится на вступление Украины в НАТО. «Даже если мы получим приглашение в НАТО, это ничего не будет значить. Это политическое решение», – заявил источник FT. При этом возможные подвижки в вопросе вступления Украины в НАТО якобы вскоре могут последовать из Белого дома. Как пишет FT со ссылкой на чиновника, проинформированного о переговорах президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне, первый может повысить статус заявки Украины на вступление в альянс до истечения своих полномочий. В той же статье упоминаются жалобы солдат ВСУ на усталость от военного конфликта, среди них становится все больше сторонников переговоров.
В украинском обществе в последнее время увеличилась доля граждан, выступающих за дипломатическое решение конфликта с Россией. Так, по данным опроса Киевского международного института социологии, летом 2024 г. 57% респондентов считали, что Украина должна вступить в переговоры с Россией, по сравнению со считавшими так же год назад 33% граждан. При этом количество людей, которые считают, что ради установления мира Украине не стоит уступать свои территории, упало – с 87 до 55%.
Одновременно новости, связанные с темой возможного урегулирования конфликта, стали приходить и из Берлина. Как сообщила газета Die Zeit со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, в течение нескольких недель может состояться телефонный разговор канцлера Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. Последний телефонный разговор Шольца и Путина на данный момент состоялся в декабре 2022 г. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Реагировать на анонимные инсинуации в западной прессе по теме возможного урегулирования конфликта на Украине большого смысла нет, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Пока преждевременно говорить, как именно он может быть разрешен. Но членство в НАТО действительно можно считать зафиксированной гарантией безопасности Украине, говорит эксперт, хотя даже она не абсолютная. «А все остальное тем более вилами по воде писано. Но так как в НАТО Украину никто принять не готов, вероятно, будет изобретаться какая-то другая форма», – признает аналитик. Кроме того, участие Киева в НАТО, уверен Лукьянов, неприемлемо для России ни при каких обстоятельствах, хотя компромиссные условия по другим темам могут в будущем обсуждаться. Шольц же действительно уже некоторое время пытается поддерживать образ «канцлера мира», видимо учитывая нарастающие протестные настроения в своей стране, что показали недавние местные выборы. Но остается открытым вопрос, хочет ли российский президент разговаривать с Шольцем, заключает Лукьянов.
Информация относительно возможного звонка Шольца Путину направлена прежде всего на немецкого избирателя на фоне высоких результатов правой и левой оппозиции, которая как раз выступает за дипломатическое разрешение конфликта на Украине, солидарен научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. И важно, что именно на этом фоне появилась информация о том, что канцлер готов продолжить работу на дипломатическом треке. Говорить же о том, что у Берлина сейчас есть продуманная дипломатическая стратегия в отношении украинского кризиса и отношений с Россией, пока не приходится. Аналогично скептически Соколов относится к публикации FT об обсуждении сделки «земля в обмен на гарантии безопасности»: по его мнению, пока не стоит говорить, что за этой информацией может скрываться широкая перспектива дипломатического урегулирования украинского кризиса.