Какие задачи стоят перед новым генсеком НАТО Марком Рютте

Какие задачи стоят перед новым генсеком НАТО Марком РюттеСчитается, что он сможет наладить отношения с Дональдом Трампом
С момента избрания Рютте в конце июня преемником действовавшего с 2014 г. генсека НАТО Йенса Столтенберга в СМИ часто обсуждаются его дипломатические и политические способности. Он родился 14 февраля 1967 г. в семье бизнесмена Изаака Рютте. С 1988 по 1991 г., еще обучаясь в университете, Рютте был председателем молодежной организации Народной партии за свободу и демократию (VVD). В 1992 г. он окончил исторический факультет Лейденского университета. С того времени вплоть до начала 2000-х гг. он занимал управленческие позиции в компании Unilever и ее дочерних структурах. В 2003 г. Рютте избрали депутатом в парламент. До того как возглавить правительство в 2010 г., он работал министром социальных дел и занятости (2002–2004 гг.), а потом образования, культуры и науки (2004–2006 гг.). В 2006 г. Рютте возглавил VVD, а с 2010 по 2024 г. был премьер-министром.
Politico, Reuters, Le Monde, CNN и многие другие СМИ в своих материалах о Рютте перечислили несколько вызовов, с которыми придется столкнуться новому генсеку. Это поддержка Украины, укрепление восточного фланга НАТО, увеличение военных бюджетов странами-членами и подготовка к возможному второму сроку на посту президента США Дональда Трампа.
По всем этим вопросам позиции Рютте практически не отличаются от тех, которых придерживался и придерживается Столтенберг. Убежденный евроатлантист, он выступает за продолжение поддержки Киева. В 2023 г. он написал программную статью для журнала Foreign Policy, в которой попытался объяснить, почему Европа и Запад в целом должны помогать Украине.
«Сила международного либерального порядка, возглавляемого США, не имеет себе равных и останется таковой в этом столетии, а трансатлантическое сотрудничество по-прежнему имеет решающее значение для безопасности Европы <...> недостаточно просто на словах придерживаться принципов Устава ООН. Основанный на правилах мировой порядок рухнет, если мы не будем готовы противостоять агрессии», – говорится в статье.
Рютте выступает за увеличение оборонных расходов. В январе 2024 г. в интервью для Bloomberg Surveillance он назвал правильным требование Трампа тратить больше на военные нужды. Стоит отметить, что в годы его премьерства Нидерланды так и не достигли минимального порога по расходам на оборону в 2% ВВП, хотя он и был согласован в 2006 г. Согласно официальной статистике НАТО, к июню 2024 г. 23 из 32 стран-членов достигли этого уровня.
При этом не ясно, насколько его подход к этому вопросу будет совпадать с мнением других стран. По данным Politico, в июне 2024 г. между Рютте и главами других стран – членов НАТО произошел спор из-за его несогласия создавать общеевропейский фонд для финансирования оборонных проектов. Особенно это возмутило премьер-министра Польши Дональда Туска, страна которого является чемпионом по расходам на оборону в альянсе – 4,12% ВВП.
Что касается готовности к возможному возвращению в Белый дом Трампа, то тут Рютте имеет определенный опыт. В период первой администрации Трампа в 2017–2021 гг. он был одним из немногих европейских лидеров, кто смог создать стабильные рабочие отношения с бывшим американским лидером. Согласно британской газете The Times, в 2018 г. Рютте получил прозвище «заклинатель Трампа» за то, что якобы сумел успокоить бывшего президента, критиковавшего членов альянса за недофинансирование коллективной обороны во время саммита лидеров организации в том году. И, судя по личным высказываниям самого Рютте, он готов продолжить работать с Трампом. «Мы должны перестать стонать, ныть и придираться к Трампу. Мы должны работать с теми, кто на танцполе», – сказал Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 г. (цитата по Reuters).
Генсек НАТО – несамостоятельная фигура и не стоит ждать, что Рютте сможет как-то принципиально изменить курс альянса, говорит ведущий эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Юлия Семке. По сути, его основная функция – находить компромисс между 32 странами-членами и способствовать их консолидации. В том числе поэтому Рютте и назначили – из-за его качеств как переговорщика.
С учетом полномочий генсека НАТО не стоит при Рютте ожидать и ослабления поддержки Украины, говорит Семке: в Брюсселе уже выбран четкий антироссийский курс, который закреплен, в частности, в стратегической концепции альянса 2022 г. Но в отличие от Столтенберга, который в конце своей карьеры усилил образ «ястреба», Рютте может попробовать разные модели поведения и, например, начать «прощупывать почву». Что касается расходов на оборону, то и здесь генсек НАТО никак не определяет их критерии. При этом они, скорее всего, в ближайшее время будут увеличены, но это будут требования не Рютте, а конкретных стран, например США, заключает аналитик.
Рютте – абсолютно системный евроатлантический политик, обладающий большим политическим весом, чем Столтенберг, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев. По мнению Сергеева, Рютте нельзя назвать оголтелым противником России, скорее его прошлые высказывания были довольно системными и соответствовали специфике того или иного момента.
На украинском направлении в политике НАТО тоже вряд ли что-то изменится, говорит Сергеев. Все приоритеты расставлены в июльской Вашингтонской декларации: полная солидарность с Украиной, выделение ей не менее 40 млрд евро в 2025 г., будущее членство в объединении. Но такой объем обещаний Украине уже не является беспрецедентным, потому скорее он отражает тенденцию к возможному уменьшению объемов участия в конфликте (по крайней мере, когда речь идет о финансовых обязательствах), допускает эксперт. Но это не должно вводить в заблуждение, предупреждает он: Россия для НАТО все еще стратегический приоритет и угроза номер один. Следовательно, внимание к украинскому конфликту будет первоочередное, считает эксперт.
Генсек НАТО выполняет три основные функции: председательствует во всех специальных комитетах, представляет организацию на международной арене и руководит международным персоналом НАТО. В целом он отвечает за общую координацию работы альянса. Избирается на четыре года, может быть переизбран, но не имеет военных полномочий.