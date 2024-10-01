Какие задачи стоят перед новым генсеком НАТО Марком Рютте

С момента избрания Рютте в конце июня преемником действовавшего с 2014 г. генсека НАТО Йенса Столтенберга в СМИ часто обсуждаются его дипломатические и политические способности. Он родился 14 февраля 1967 г. в семье бизнесмена Изаака Рютте. С 1988 по 1991 г., еще обучаясь в университете, Рютте был председателем молодежной организации Народной партии за свободу и демократию (VVD). В 1992 г. он окончил исторический факультет Лейденского университета. С того времени вплоть до начала 2000-х гг. он занимал управленческие позиции в компании Unilever и ее дочерних структурах. В 2003 г. Рютте избрали депутатом в парламент. До того как возглавить правительство в 2010 г., он работал министром социальных дел и занятости (2002–2004 гг.), а потом образования, культуры и науки (2004–2006 гг.). В 2006 г. Рютте возглавил VVD, а с 2010 по 2024 г. был премьер-министром.