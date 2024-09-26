До рекордного $1 трлн подорожали корпорации западного ВПК

До рекордного $1 трлн подорожали корпорации западного ВПКК 2027 году они рассчитывают на рост доходов на 33%
Капитализация крупнейших военно-промышленных корпораций стран Запада достигла $1,02 трлн, подсчитали «Ведомости» по данным фондовых бирж. В их числе оказались 40 публичных компаний, зарабатывающих преимущественно на вооружении и рыночная стоимость которых превышает $1 млрд. С начала 2024 г. капитализация компаний ВПК выросла на $112 млрд, или 12%, а по сравнению с началом 2022 г. – на $325 млрд (в 1,5 раза).
Вооруженные конфликты на Украине и в секторе Газа подстегнули и рост доходов. Выручка корпораций прибавила в 2023 г. 11% и составила $535 млрд, следует из данных отчетности компаний. В 2024 г. на фоне поставок Киеву и перевооружения в Европе они собираются прибавить еще 9%, а к 2027 г. увеличить оборот на 33% до $714 млрд, следует из их собственных планов. В результате за 2023–2027 гг. рост доходов корпораций ВПК будет почти в 2 раза быстрее роста всей экономики развитых стран, который МВФ прогнозирует на уровне 17%.