До рекордного $1 трлн подорожали корпорации западного ВПК

Вооруженные конфликты на Украине и в секторе Газа подстегнули и рост доходов. Выручка корпораций прибавила в 2023 г. 11% и составила $535 млрд, следует из данных отчетности компаний. В 2024 г. на фоне поставок Киеву и перевооружения в Европе они собираются прибавить еще 9%, а к 2027 г. увеличить оборот на 33% до $714 млрд, следует из их собственных планов. В результате за 2023–2027 гг. рост доходов корпораций ВПК будет почти в 2 раза быстрее роста всей экономики развитых стран, который МВФ прогнозирует на уровне 17%.