По словам одного из них, в 10 субъектах России процесс вообще не начался. Представители Краснодарского края, Башкирии, Татарстана, Оренбургской и Нижегородской областей на заседании экспертного совета в Госдуме 25 ноября поднимали вопрос о переносе срока. В Росалкогольтабакконтроле подтвердили участие в мероприятии.