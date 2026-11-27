Регионы просят перенести лицензирование табачной розницы на осень
Региональные власти инициируют обсуждение переноса обязательного лицензирования табачной розницы с 1 марта на сентябрь 2027 г. Внедрить меру в срок мешают перебои в работе информационных систем и бюрократия на региональном уровне, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на табачном рынке.
По словам одного из них, в 10 субъектах России процесс вообще не начался. Представители Краснодарского края, Башкирии, Татарстана, Оренбургской и Нижегородской областей на заседании экспертного совета в Госдуме 25 ноября поднимали вопрос о переносе срока. В Росалкогольтабакконтроле подтвердили участие в мероприятии.
В министерстве промышленности и инноваций Нижегородской области сообщили, что перенос нужен всем субъектам: информационная система, с помощью которой идет лицензирование, еще дорабатывается. Представитель ведомства уточнил, что новые сроки пока не обсуждаются.
Источник «Ъ» напомнил, что по действующим нормам такие меры вступают в силу с 1 марта и 1 сентября. Если решение будет принято, срок может быть сдвинут на сентябрь 2027 г.
В январе глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил в интервью ТАСС, что лицензирование торговли табаком и вейпами позволит лучше следить за работой табачных магазинов и принесет дополнительные средства в бюджеты регионов.