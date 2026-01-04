Леонов: лицензирование табачных магазинов принесет дополнительный доход в бюджет
Лицензирование торговли табаком и вейпами позволит лучше следить за работой табачных магазинов и принесет дополнительные средства в бюджеты регионов. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью ТАСС.
«350 000 точек – проверять каждый день невозможно. А вот если лицензирование введут, то это будет хороший инструмент, который будет у субъектов Российской Федерации – им проще эту работу наладить. В целом, концептуально, вопрос лицензирования розничной продажи никотиносодержащих изделий – это очень важный шаг, который сделало правительство, [внеся соответствующий законопроект]», – сказал он.
Он подчеркнул, что после введения лицензирования российским регионам будет «выгодно» следить за торговыми точками, которые продают сигареты и вейпы.
В начале декабря 2025 г. в законопроект о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции внесли поправки, предусматривающие полный запрет продажи вейпов и иных электронных устройств для потребления никотина. 17 декабря Госдума приняла запрет продажи вейпов и сигарет на остановках, а Минпромторг, в свою очередь, предложил с апреля 2026 г. ввести обязательную маркировку подобных устройств.