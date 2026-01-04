Как в России боролись с курением

Как в России боролись с курениемВ стране активно обсуждают полный запрет продажи вейпов
В России в 2025 г. активизировалось обсуждение полного запрета вейпов. В ноябре президент Владимир Путин поддержал эту инициативу, а в декабре в Госдуму внесли поправки, предусматривающие запрет на оборот вейпов и никотиносодержащих жидкостей. О том, как в последние 25 лет страна боролась с курением, – в материале «Ведомостей».
2000-е: запрет продажи сигарет детям и конвенция ВОЗ
На рубеже XX-XXI вв. Россия входила в число стран с наибольшей распространенностью курения табака, следует из доклада Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (был подготовлен в 2017 г. ведущими специалистами ФМБА и Минздрава РФ).
Первым масштабным шагом в борьбе с пагубной привычкой в современной России стало принятие в 2001 г. закона «Об ограничении курения табака». Документ, в частности, запретил продажу сигарет несовершеннолетним, установил предельно допустимые нормы содержания вредных веществ (смолы и никотина) в сигаретах, обязал производителей размещать на пачках предупредительные надписи о вреде курения, а также предписывал властям информировать население о вреде сигарет и разрабатывать новые меры по ограничению потребления табака.
В последующие годы в закон были внесены поправки, запрещающие курение табака на рабочих местах, в общественном транспорте, в школах и больницах, поштучную продажу сигарет и продажу табака без потребительской упаковки, наружную рекламу табачных изделий.
Несмотря на принятые меры, рост табакокурения продолжался, особенно среди женщин и подростков. Во многом это было связано с активной маркетинговой политикой табачных компаний.
Если в 2004 г. доля курильщиков, по данным Глобального опроса взрослого населения по табаку (GATS), среди мужчин осталась практически на уровне 1990-х (62,6%), то среди женщин показатель вырос вдвое и достиг 20,3%. Схожая ситуация наблюдалась и среди подростков. Результаты Глобальных опросов по употреблению табака среди молодежи (GYTS) показали, что на тот момент курильщиками являлись 27,5% юношей и 24,4% девушек, а какой-либо опыт имели 61,5% мальчиков и 48,1% девочек.
В начале 2000-х Россия активно участвовала в разработке Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ). Этот документ направлен на защиту населения планеты от воздействия табачного дыма, информирование о вреде табака, запрет на его рекламу, а также реализацию комплекса мер по снижению распространенности курения.
Конвенция вступила в силу в феврале 2005 г., а Россия присоединилась к ней в апреле 2008 г. После этого в стране был создан Национальный координационный совет по борьбе против табака, в состав которого вошли представители 12 заинтересованных министерств и ведомств, парламента и медицинского сообщества.
2010-е: «самый всеобъемлющий антитабачный закон в мире»
В 2010 г. Минздравсоцразвития (в 2012 г. было разделено на Минздрав и Минтруда) и Координационный совет подготовили «Национальную стратегию противодействия курению». Документ сформулировал конкретные цели по борьбе с курением:
сокращение распространенности потребления табака среди населения на 10–15%;
снижение на 50% доли граждан, подвергающихся пассивному курению;
поэтапное увеличение налога на табачные изделия;
охват 90% населения антитабачной пропагандой и др.
После этого в стране стартовала подготовка нового закона «Об ограничении курения табака», а в 2011 г. в Москве под эгидой ВОЗ состоялась первая всемирная министерская конференция по здоровому образу жизни и борьбе с неинфекционными заболеваниями. В ходе мероприятия тогдашний премьер-министр Владимир Путин в разговоре с генеральным директором ВОЗ Маргарет Чен заявил, что взял под личный контроль разработку нового законопроекта.
Этот закон (№ 15-ФЗ) был принят в феврале 2013 г. и заменил документ от 2001 г. Главными его мерами стали:
полный запрет курения в общественных местах, включая территории, прилегающие к медицинским, образовательным, спортивным и культурным учреждениям;
запрет рекламы табачных изделий и демонстрации курения в контенте для подростков;
ежегодное повышение цен на табачные изделия;
продажа сигарет в ларьках без торгового зала (с 2014 г.);
запрет выкладки и рекламы табачных изделий в точках продаж (с 2014 г.);
запрет курения в барах и ресторанах, гостиницах и поездах (с 2014 г.).
Еще до принятия нового закона, в 2012 г., Минздравсоцразвития обязало производителей размещать вместо текстовых предупреждений о вреде курения на оборотной стороне упаковки графические изображения, демонстрирующие негативные последствия употребления табака и занимающие не менее 50% площади пачки.
Особое внимание к проблеме курения среди подростков неслучайно. По данным Росстата, почти 69% мужчин и 53% женщин в России начали курить в возрасте 15–19 лет.
В результате реализации принятых мер объем продаж сигарет в 2015 г. сократился до 320 млрд шт. – на 19% меньше, чем в 2005 г. Доля же курильщиков, по данным «Комплексного наблюдения условий жизни населения» (проводится раз в два года Росстатом), в 2011–2016 гг. уменьшилась с 55,1 до 50,3% среди мужчин и с 13,5 до 11,7% среди женщин. Показатель продолжил снижаться и в последующие годы: в 2024 г. курили 44,3% россиян мужского пола и 10,1% – женского. В среднем по стране, по данным Минздрава на октябрь 2025 г., такую привычку имеют 18,2% жителей РФ.
Принятый закон, по оценке ВОЗ, стал «одним из самых всеобъемлющих антитабачных законов в мире», число курильщиков в 2009–2016 гг. сократилось на 21%, а продажи сигарет – на 30%. В 2019 г. была введена обязательная цифровая маркировка табачной продукции, а в 2021 г. Минздрав России был награжден медалью ВОЗ за борьбу с курением.
2020-е: борьба с вейпами
В 2020 г. в России унифицировали регулирование всей курительной никотинсодержащей продукции. Кальяны, электронные средства доставки никотина (ЭСДН – электронные сигареты и вейпы) приравняли к табачным изделиям и распространили все соответствующие запреты.
В мае 2021 г. правительство РФ утвердило обновленную Концепцию государственной политики противодействия потреблению никотинсодержащей продукции в стране.
Программа, в частности, предполагала рассмотрение возможности запрета на использование ароматизаторов, красителей и добавок, усиливающих зависимость, во всех никотинсодержащих изделиях. В том же году в России запретили рекламу электронных сигарет и установили требования к содержанию никотина в жидкости или растворе.
С 2023 г. в России широко начала обсуждаться возможность полного запрета продажи вейпов.
С 2023 г. действуют существенные ограничения: вейпы разрешается продавать исключительно в магазинах и павильонах, недопустима их реализация через интернет и автоматы. Полностью запрещена продажа вейпов (в том числе безникотиновых) несовершеннолетним. Ранее детям запрещалось продавать продукцию с никотином, однако они могли покупать жидкости для электронных сигарет с содержанием никотина менее 1 г.
Кроме того, введены дополнительные регуляторные меры: продавцам запрещено предоставлять скидки и проводить акции на вейпы. На жидкости для этих устройств установлен акциз, а с сентября 2024 г. для них определена минимальная цена.
В начале декабря 2025 г. в законопроект о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции внесли поправки, предусматривающие полный запрет продажи вейпов и иных электронных устройств для потребления никотина. 17 декабря Госдума приняла запрет продажи вейпов и сигарет на остановках, а Минпромторг, в свою очередь, предложил с апреля 2026 г. ввести обязательную маркировку подобных устройств.
Новые ограничения привели к обвальному сокращению производства жидкостей для вейпов, следует из результатов обзора аналитиков системы маркировки «Честный знак». Так, если в III квартале 2024 г. было произведено 709 000 условных упаковок, то за аналогичный период 2025 г. – уже только 12 000. Импорт такой продукции упал на 44%, а средняя розичная цена выросла в 3,3 раза до 4000 руб.
При этом производство сигарет за этот же период выросло на 4,5% до 7,6 млрд условных упаковок, а импорт снизился на 4,4%. Средняя же розничная цена выросла на 8%, составив 196 руб.