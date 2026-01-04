Как в России боролись с курением

В результате реализации принятых мер объем продаж сигарет в 2015 г. сократился до 320 млрд шт. – на 19% меньше, чем в 2005 г. Доля же курильщиков, по данным «Комплексного наблюдения условий жизни населения» (проводится раз в два года Росстатом), в 2011–2016 гг. уменьшилась с 55,1 до 50,3% среди мужчин и с 13,5 до 11,7% среди женщин. Показатель продолжил снижаться и в последующие годы: в 2024 г. курили 44,3% россиян мужского пола и 10,1% – женского. В среднем по стране, по данным Минздрава на октябрь 2025 г., такую привычку имеют 18,2% жителей РФ.